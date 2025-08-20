DT de Bolívar, Flavio Robatto, da rotundo calificativo a Cienciano por Copa Sudamericana: "Es muy..."

Bolívar llegó al Perú para verse cara a cara ante Cienciano del Cusco por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. La escuadra boliviana tiene la ventaja de 2-0 tras lo obtenido en La Paz, pero buscará cerrar la llave en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Como parte de la antesala, el estratega de la 'Academia', Flavio Robatto, no dudó en calificar al elenco del 'Papá'.

DT de Bolívar califica a Cienciano

En pleno conferencia de prensa desde la Ciudad Imperial, el estratega de Bolívar no dudó en calificar el nivel de Cienciano de cara al choque de Copa Sudamericana. Sabe que es un cuadro fuerte en casa, por lo que ha analizado el rendimiento de cada uno de los jugadores para poder frenar las virtudes de los cusqueños.

Del mismo modo, Robatto, dejó en claro que el equipo se encuentra concentrado en la Ciudad Imperial con la ilusión de hacer un gran partido y poder conseguir el ansiado pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

"Va a ser muy difícil, pero tenemos mucha fe en que vamos a pasar la llave. El rival es muy buen equipo, muy buena forma y muy bien trabajado. Jugaremos como siempre, tenemos un plantel que nos lo permite. Vamos a entrar a la cancha con mucha fe", declaró Flavio Robatto en la antesala del partido con Cienciano.

Declaraciones de Flavio Robatto a Cienciano.

¿Qué necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Dado que el partido de ida quedó 2-0 a favor de Bolívar sobre Cienciano, el equipo del 'Papá' necesita ganar por una diferencia de dos goles para igualar la llave y forzar por penales. Si es que desea clasificar en los 90', necesita un marcador con una diferencia de tres goles sobre la 'Academia'.