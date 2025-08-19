- Hoy:
Cienciano vs Bolivar EN VIVO: fecha, a qué hora juega y dónde ver los octavos de Copa Sudamericana
El partido entre Cienciano vs Bolivar se juega este miércoles 20 de agosto desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, por los octavos de la Copa Sudamericana 2025.
Cienciano vs Bolívar se medirán cara a cara este miércoles 20 de agosto, a las 5.00 p. m. en el horario peruano y a las 6.00 p. m. en el boliviano. El partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y la transmisión estará a cargo de DirecTV.
PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final en la Copa Sudamericana?
Cienciano vs Bolívar por la Copa Sudamericana
El equipo cusqueño llega con la obligación de revertir la serie tras caer 2-0 en el partido de ida, donde los goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini marcaron la diferencia a favor del conjunto paceño. Ahora, con el apoyo de su hinchada en casa, Cienciano intentará dar el golpe y luchar por la clasificación a los cuartos de final.
Bolívar, por su parte, afronta la revancha con la tranquilidad de la ventaja conseguida en La Paz. Los celestes empataron 1-1 frente a Blooming en su más reciente compromiso liguero y buscarán trasladar esa solidez al plano internacional para sellar su pase en territorio peruano.
¿A qué hora juega Cienciano vs Bolívar?
A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Cienciano vs Bolívar, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025:
- Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.
- México: 4.00 p. m.
- Estados Unidos (ET): 7.00 p. m. | (PT): 4.00 p. m.
- España: 12.30 a. m. (del jueves 17).
¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar EN VIVO?
Para poder ver el partido de Cienciano vs Bolívar EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
- Brasil: Paramount+
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia
- México: Disney+ Premium México
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia
- Puerto Rico: Fanatiz USA, ViX
- España: LaLiga+ Spain
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia
- EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, Amazon Prime Video, Fubo Sports Network, ViX, beIN SPORTS XTRA en Español, Tubi, fubo Latino
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, ESPN2 Colombia
Cienciano vs Bolívar pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Cienciano
|empate
|Bolívar
|Betsson
|1.98
|3.70
|3.25
|Betano.pe
|2.07
|3.80
|3.55
|bet365
|2.00
|3.75
|3.50
|1xBet
|2.09
|3.66
|3.32
|Betsafe
|1.98
|3.70
|3.25
|CoolbetLATAM
|2.08
|3.65
|3.40
|DoradoBet
|2.05
|3.66
|3.50
Últimos partidos jugados de Cienciano:
- Bolívar 2-0 Cienciano | 13.08.25 | Copa Sudamericana
- Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano | 08.08.25 | Liga 1
- Cienciano 3-0 Los Chankas | 04.08.25 | Liga 1
- Deportivo Garcilaso 2-1 Cienciano | 01.08.25 | Liga 1
- Cienciano 1-1 Universitario | 26.07.25 | Liga 1
Últimos partidos jugados de Bolívar:
- Blooming 1-1 Bolívar | 16.08.25 | Liga boliviana
- Bolívar 2-0 Cienciano | 13.08.25 | Copa Sudamericana
- Bolívar 5-0 Tomayapo | 09.08.25 | Liga boliviana
- SA Bulo Bulo 0-1 Bolívar | 06.08.25 | Liga boliviana
- Real Oruro 3-1 Bolívar | 02.08.25 | Liga boliviana
