Cienciano vs Bolivar EN VIVO: fecha, a qué hora juega y dónde ver los octavos de Copa Sudamericana

Cienciano vs Bolívar se medirán cara a cara este miércoles 20 de agosto, a las 5.00 p. m. en el horario peruano y a las 6.00 p. m. en el boliviano. El partido que corresponde a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y la transmisión estará a cargo de DirecTV.

Cienciano vs Bolívar por la Copa Sudamericana

El equipo cusqueño llega con la obligación de revertir la serie tras caer 2-0 en el partido de ida, donde los goles de Martín Cauteruccio y Damián Batallini marcaron la diferencia a favor del conjunto paceño. Ahora, con el apoyo de su hinchada en casa, Cienciano intentará dar el golpe y luchar por la clasificación a los cuartos de final.

Bolívar, por su parte, afronta la revancha con la tranquilidad de la ventaja conseguida en La Paz. Los celestes empataron 1-1 frente a Blooming en su más reciente compromiso liguero y buscarán trasladar esa solidez al plano internacional para sellar su pase en territorio peruano.

¿A qué hora juega Cienciano vs Bolívar?

A continuación, te presentamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el Cienciano vs Bolívar, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025:

Perú, Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 6.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 7.00 p. m. | (PT): 4.00 p. m.

España: 12.30 a. m. (del jueves 17).

¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar EN VIVO?

Para poder ver el partido de Cienciano vs Bolívar EN VIVO ONLINE GRATIS, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia

Brasil: Paramount+

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN2 Colombia

México: Disney+ Premium México

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN2 Colombia

Puerto Rico: Fanatiz USA, ViX

España: LaLiga+ Spain

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN2 Colombia

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, Amazon Prime Video, Fubo Sports Network, ViX, beIN SPORTS XTRA en Español, Tubi, fubo Latino

Venezuela: Disney+ Premium Sur, Inter, ESPN2 Colombia

Cienciano vs Bolívar pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas Cienciano empate Bolívar Betsson 1.98 3.70 3.25 Betano.pe 2.07 3.80 3.55 bet365 2.00 3.75 3.50 1xBet 2.09 3.66 3.32 Betsafe 1.98 3.70 3.25 CoolbetLATAM 2.08 3.65 3.40 DoradoBet 2.05 3.66 3.50

Últimos partidos jugados de Cienciano:

Bolívar 2-0 Cienciano | 13.08.25 | Copa Sudamericana

Comerciantes Unidos 1-1 Cienciano | 08.08.25 | Liga 1

Cienciano 3-0 Los Chankas | 04.08.25 | Liga 1

Deportivo Garcilaso 2-1 Cienciano | 01.08.25 | Liga 1

Cienciano 1-1 Universitario | 26.07.25 | Liga 1

Últimos partidos jugados de Bolívar: