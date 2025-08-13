Titular de Bolívar, Robson Matheus, impacta con firme calificativo hacia Cienciano: "Equipo de..."

No falta mucho para el partido entre Bolívar vs Cienciano por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El elenco local quiere hacerse fuerte en La Paz ante el conjunto peruano, por lo que el futbolista Robson Matheus no dudó en pronunciarse del 'Papá' como antesala al duelo.

Como parte del protocolo Conmebol, técnico y jugadores del primer equipo de Bolívar brindaron declaraciones a los medios de comunicación para anticipar lo que serán los 90 minutos en el Estadio Hernando Siles. Justamente, el mediocampista en mención fue claro de cara al choque ante Cienciano, en el que buscarán un marcador cómodo para la vuelta en Cusco.

Matheus calificó a Cienciano como un "equipo de altura", lo que hace más compleja la llave en busca de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Fuera de ello, el volante confesó que el estratega Flavio Robatto les ha brindado todas las alternativas para conseguir un triunfo clave.

"Muchos equipos de Copa vienen a defenderse. Va a ser un partido lindo de ida y vuelta, pero el profe ya nos dio las armas y tenemos que saber aprovecharlas de la mejor manera. Con equipo de altura será muy complicado, pero la idea es ganar para estar tranquilo para la vuelta en Perú", declaró.

Robson Matheus se refirió a Cienciano previo a partido de Copa Sudamericana.

DT de Bolívar se refirió a Cienciano

No solo jugadores brindaron declaraciones de cara al partido ante Cienciano, sino el mismo DT de Bolívar como Flavio Robatto. El estratega sabe de la dificultad del compromiso en casa, por lo que confía en la capacidad de sus jugadores para conseguir un marcador que enorgullezca a los aficionados.

