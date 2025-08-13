¿Qué resultados necesita Cienciano para clasificar a cuartos de final en la Copa Sudamericana?

La Copa Sudamericana 2025 continúa con los octavos de final y Cienciano vs Bolívar se enfrentaron en el Estadio Hernando Siles de La Paz, dejando como resultado una derrota por 2-0 para el elenco peruano que deberá revertir la situación para el próximo encuentro a jugarse en el Cusco.

El conjunto boliviano parte con una ligera ventaja sobre el ‘Papá’, pero deberán cuidarse de no recibir goles, pues aprovecharán la altura para seguir haciendo daño en el arco imperial. En ese contexto, conoce a continuación lo que debe pasar para que los dirigidos por Carlos Desio logren la hazaña.

¿Qué resultados necesita Cienciano para pasar a los cuartos de final?

Con este resultado 2-0 en contra, Cienciano deberá ganar por 3 goles o más y mantener su arco en cero, pues recibir al menos un tanto complicará sus chances al no haber logrado descontar en el encuentro de ida disputado el miércoles 13 de agosto.

De conseguir un empate por cualquier marcador, lo dejará fuera de carrera, pues su rival mantuvo el arco invicto. Bolívar tiene la primera opción de pasar de fase. Ganando o empatando por cualquier marcador, avanzará de ronda. Incluso, perdiendo por un gol de diferencia, también cumplirá el objetivo.

Sin embargo, si cae por 2 tantos todo se definirá desde los penales en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega que lucirá un lleno total de hinchas que esperan ver al ‘Papá’ nuevamente en esta instancia.

El choque de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana será en el Cusco el próximo miércoles 20 de agosto desde las 5:00 p.m. (hora de Perú). De conseguir el resultado deseado, el equipo de Carlos Desio disputarán los cuartos de final.

¿Dónde ver Cienciano vs Bolívar por la vuelta?

La transmisión del partido entre Cienciano vs Bolívar EN VIVO por la vuelta de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2025 irá por la señal en exclusiva de DSports.