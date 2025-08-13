¿Kevin Serna vuelve a Alianza Lima? Futbolista dio tajante mensaje sobre su futuro

Kevin Serna es uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la Liga 1 en los últimos años al ser parte de las filas de Alianza Lima. Su buen momento le permitió entrar en la órbitas de importantes equipos del extranjero, siendo Fluminense el club por el que terminó firmando la temporada pasada.

El jugador colombiano nacionalizado peruano vivió un gran inicio en Brasil luego de su salida del cuadro blanquiazul. Sin embargo, este año ha generado debate entre hinchas en algunos partidos con el cuadro brasileño, por lo que su futuro ha captado la atención, sobre todo por sonar con fuerza en el entorno del club íntimo.

¿Qué dijo Kevin Serna ante intereses de clubes del extranjero?

“Bueno, sí, intereses siempre hay por ahí, por ahí se escucha. Como siempre he dicho: siempre me enfoco en hacer mi trabajo y ya mi representante se encargará de las cosas que llegue”, respondió a los medios de comunicación luego del partido de ida de los octavos de final Fluminense vs América de Cali por la Copa Sudamericana.

Asimismo, fue consultado sobre la posibilidad de un llamado a la selección colombiana por Néstor Lorenzo, a lo que el atacante no dudó en dejar un contundente mensaje que despejó varias dudas.

“La verdad, todavía no. Para eso uno trabaja, para estar preparado cuando llegué el llamado; si no, seguir preparándome de la mejor manera”, agregó.

Kevin Serna: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Kevin Serna tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.