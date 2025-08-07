¡Atención, Alianza Lima! Kevin Serna sorprende al revelar si dejará Fluminense: "Agradecido..."

Uno de los nombres que sonó para reforzar a Alianza Lima fue Kevin Serna, quien no había tenido muchas chances de alternar con Fluminense en el Mundial de Clubes y se habló de una posibilidad de volver a vestir la blanquiazul tanto para el Torneo Clausura como la Copa Sudamericana.

Tras varias semanas donde también fue vinculado con Atlético Nacional, finalmente el extremo colombiano rompió su silencio y despejó las dudas sobre su futuro en el 'Flu', donde tiene contrato hasta finales de 2027.

"Es imposible no estar feliz con todo lo que me ha pasado en la vida. Y quedarme aquí (en el Fluminense) es motivo de felicidad", dijo el atacante 'cafetero' en una entrevista con la red O Globo.

Asimismo, Serna resaltó que ahora se siente útil para Renato Gaúcho, entrenador del elenco carioca, y además está feliz con el apoyo de sus compañeros de equipo.

"Es bonito tener este cariño, sentirme importante. Mis compañeros, tanto dentro como fuera del campo, me hablan. Como jugadores, siempre queremos formar parte del equipo. Creo que es fundamental estar siempre bien preparado para ayudar al equipo. Estoy muy agradecido e intento ayudar, tanto dentro como fuera del campo", agregó.

Kevin Serna: trayectoria deportiva