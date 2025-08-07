Confirmado: Alianza Lima anunció a Gianfranco Chávez como su flamante refuerzo

¡De La Florida a Matute! Alianza Lima hizo oficial este jueves lo que se venía especulando en los últimos días, el fichaje de Gianfranco Chávez como nuevo jugador blanquiazul con miras a lo que resta del Torneo Clausura 2025 y los octavos de final de la Copa Sudamericana. El jugador llega procedente de Sporting Cristal.

Así lo dio a conocer el club de La Victoria a través de una publicación en sus redes sociales. "Una nueva historia comienza en La Victoria. Gianfranco Chávez ya es blanquiazul. ¡A darlo todo!", fue el mensaje de bienvenida de la institución 'Íntima' a su flamante futbolista para reforzar la zona defensiva del plantel profesional.

Gianfranco Chávez firmó por Alianza Lima para el Torneo Clausura y Copa Sudamericana. Foto: Alianza Lima

De esta forma, Chávez Massoni se convirtió en el quinto fichaje aliancista para el segundo semestre del 2025 y deberá competir con jugadores de la talla de Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Erick Noriega y Jhoao Velásquez por un lugar en la dupla de centrales dentro del once titular del técnico Néstor Gorosito.

¿Por cuántos años firmó Gianfranco Chávez con Alianza Lima?

Tras mucho tiempo defendiendo la camiseta de Sporting Cristal, el zaguero central de 26 años tendrá un nuevo desafío en su carrera con el conjunto victoriano, con el cual firmó contrato por las próximas dos temporadas y media. Eso quiere decir que su vínculo con la institución será hasta finales del 2027.

Gianfranco Chávez tuvo su primer entrenamiento con Alianza Lima

Es preciso señalar que el defensa estuvo este jueves en horas de la mañana en el predio blanquiazul en Lurín para realizar su primer entrenamiento como futbolista de Alianza Lima. Esto fue destacado por uno de los referentes del equipo como Paolo Guerrero, quien señaló que va a ser de mucha utilidad a la plantilla. "Muy bien lo ha recibido el grupo. Gianfranco Chávez es un jugador con mucha proyección y creo que va a ser un buen aporte", declaró.

¿Cuándo debutará Gianfranco Chávez con Alianza Lima?

Gianfranco Chávez ya se encuentra apto para poder debutar este fin de semana con Alianza Lima, más precisamente el sábado 9 de agosto frente a Ayacucho FC de visita por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, la decisión final de su inclusión en la lista de convocados la tomará el comando técnico aliancista.

Gianfranco Chávez viene con ritmo futbolístico y podría debutar este fin de semana en Alianza Lima. Foto: Sporting Cristal