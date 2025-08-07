El inesperado mensaje que publicó Gianfranco Chávez tras dejar Sporting Cristal: "Este club..."

Tras varias semanas de rumores, Sporting Cristal hizo oficial esta mañana la salida de Gianfranco Chávez. El defensor no era tomado en cuenta por Paulo Autuori y formaba parte de la lista para la purga de jugadores. Poco después del anuncio, el zaguero nacional sorprendió a los hinchas con un inesperado mensaje tras su salida del club.

Gianfranco Chávez se pronunció tras dejar Sporting Cristal

El habilidoso defensor de 26 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje acompañado de un video que resume su recorrido por las distintas categorías del club. De esta manera, se despidió de Sporting Cristal tras 18 años defendiendo la camiseta celeste.

"Querida familia Celeste: Hoy, con sentimientos encontrados, el corazón en la mano pero lleno de gratitud, me toca decirles adiós. Llegué a Sporting Cristal siendo un niño de 9 años lleno de sueños, y me voy luego de 18 años siendo un futbolista profesional con varios de esos sueños hechos realidad", inició el jugador.

Posteriormente, Gianfranco Chávez, lejos de arremeter contra la institución, emitió palabras de agradecimiento hacia el club y sus integrantes, así como para la hinchada: "Este club me dio todo. Me formó como persona y como el profesional que soy hoy en día. Me dio la oportunidad de sacar adelante a mi familia y darles lo mejor. Por eso, mi agradecimiento es infinito para cada uno de los compañeros que tuve, cada entrenador del primer equipo y de menores y, especialmente, para la hinchada que siempre me demostró su apoyo", añadió.

Este fue el video que publicó Gianfranco Chávez en sus redes sociales.

Finalmente, Chávez también destacó los momentos vividos en el cuadro del Rímac y aseguró que se va del club “con la frente en alto”, convencido de haberlo dado todo en la cancha por la camiseta celeste.

"Nunca olvidaré los momentos que vivimos juntos. Ni los buenos, ni los no tan buenos. Todos fueron aprendizaje y formaron lo que soy. Me voy con el orgullo y la frente en alto de haber defendido esta camiseta con todo mi corazón, respeto y entrega que se merece. ¡Gracias por tanto, Sporting Cristal!", finalizó.

Gianfranco Chávez tendría todo acordado con Alianza Lima

Según informó días previos, Gianfranco Chávez tendría todo acordado para poder cerrar su llegada a Alianza Lima. De hecho, en las últimas horas se conoció, por medio del periodista Marcello Merizalde que el defensa ya está entrenando con los blanquiazules, aunque aún esta pendiente su presentación.

Luego de finalizar su relación contractual con el cuadro bajopontino, el zaguero quedó libre y en condiciones de firmar con cualquier club. En ese contexto, podrá firmar sin ninguna restricción. Asimismo, el periodista Kevin Pacheco detalló que el vínculo con Alianza sería por dos años, con posibilidad de ampliarlo por una campaña adicional.

Números de Gianfranco Chávez con Sporting Cristal este 2025

Gianfranco Chávez ha logrado disputar 18 partidos con Sporting Cristal en esta temporada, donde sumó un promedio de 1130 minutos en el campo de juego. Sin embargo, no ha podido anotar un solo gol, ni tampoco brindar una asistencias. Además, no ha jugado ni una sola fecha del Torneo Clausura.