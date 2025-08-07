0

El inesperado mensaje que publicó Gianfranco Chávez tras dejar Sporting Cristal: "Este club..."

Gianfranco Chávez rompió el silencio luego de anunciarse su salida de Sporting Cristal y dejó un inesperado mensaje en sus redes sociales sobre su paso por el club. ¿Qué dijo?

Angel Curo
Gianfranco Chávez publicó emotivo mensaje tras dejar Sporting Cristal
Gianfranco Chávez publicó emotivo mensaje tras dejar Sporting Cristal | Luis Jimenez/URPI
COMPARTIR

Tras varias semanas de rumores, Sporting Cristal hizo oficial esta mañana la salida de Gianfranco Chávez. El defensor no era tomado en cuenta por Paulo Autuori y formaba parte de la lista para la purga de jugadores. Poco después del anuncio, el zaguero nacional sorprendió a los hinchas con un inesperado mensaje tras su salida del club.

Este sería el potente once de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025 con Luis Abram.

PUEDES VER: ¡Con Luis Abram! El potente once de Sporting Cristal que buscará ganar el Torneo Clausura

Gianfranco Chávez se pronunció tras dejar Sporting Cristal

El habilidoso defensor de 26 años utilizó su cuenta de Instagram para compartir un emotivo mensaje acompañado de un video que resume su recorrido por las distintas categorías del club. De esta manera, se despidió de Sporting Cristal tras 18 años defendiendo la camiseta celeste.

"Querida familia Celeste: Hoy, con sentimientos encontrados, el corazón en la mano pero lleno de gratitud, me toca decirles adiós. Llegué a Sporting Cristal siendo un niño de 9 años lleno de sueños, y me voy luego de 18 años siendo un futbolista profesional con varios de esos sueños hechos realidad", inició el jugador.

Posteriormente, Gianfranco Chávez, lejos de arremeter contra la institución, emitió palabras de agradecimiento hacia el club y sus integrantes, así como para la hinchada: "Este club me dio todo. Me formó como persona y como el profesional que soy hoy en día. Me dio la oportunidad de sacar adelante a mi familia y darles lo mejor. Por eso, mi agradecimiento es infinito para cada uno de los compañeros que tuve, cada entrenador del primer equipo y de menores y, especialmente, para la hinchada que siempre me demostró su apoyo", añadió.

Este fue el video que publicó Gianfranco Chávez en sus redes sociales.

Finalmente, Chávez también destacó los momentos vividos en el cuadro del Rímac y aseguró que se va del club “con la frente en alto”, convencido de haberlo dado todo en la cancha por la camiseta celeste.

"Nunca olvidaré los momentos que vivimos juntos. Ni los buenos, ni los no tan buenos. Todos fueron aprendizaje y formaron lo que soy. Me voy con el orgullo y la frente en alto de haber defendido esta camiseta con todo mi corazón, respeto y entrega que se merece. ¡Gracias por tanto, Sporting Cristal!", finalizó.

Gianfranco Chávez tendría todo acordado con Alianza Lima

Según informó días previos, Gianfranco Chávez tendría todo acordado para poder cerrar su llegada a Alianza Lima. De hecho, en las últimas horas se conoció, por medio del periodista Marcello Merizalde que el defensa ya está entrenando con los blanquiazules, aunque aún esta pendiente su presentación.

Luego de finalizar su relación contractual con el cuadro bajopontino, el zaguero quedó libre y en condiciones de firmar con cualquier club. En ese contexto, podrá firmar sin ninguna restricción. Asimismo, el periodista Kevin Pacheco detalló que el vínculo con Alianza sería por dos años, con posibilidad de ampliarlo por una campaña adicional.

Números de Gianfranco Chávez con Sporting Cristal este 2025

Gianfranco Chávez ha logrado disputar 18 partidos con Sporting Cristal en esta temporada, donde sumó un promedio de 1130 minutos en el campo de juego. Sin embargo, no ha podido anotar un solo gol, ni tampoco brindar una asistencias. Además, no ha jugado ni una sola fecha del Torneo Clausura.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Alianza Lima tomó radical postura sobre Paolo Guerrero y Pablo Ceppelini tras videos en fiestas

  2. Fossati dio firme calificativo a Mosquera tras ganarle en Huánuco 2-0: "Un entrenador..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano