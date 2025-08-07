¡Con Luis Abram! El potente once de Sporting Cristal que buscará ganar el Torneo Clausura

Tras cuatro fechas del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal ha sorprendido a todos y se perfila como uno de los principales candidatos a ganar el segundo certamen del año al sumar 10 puntos de 12 posibles. Pese al buen arranque, el cuadro celeste no se quiere dormir en sus laureles y por esa razón ha anunciado el fichaje de Luis Abram para repotenciar la zaga central. Bajo ese panorama, conoce cual sería el potente once que podría armar el DT Paulo Autuori en busca de volver a ser campeón nacional tras cinco temporadas.

Este jueves, el club de La Florida emocionó a sus aficionados al confirmar lo que era un secreto a voces, la incorporación del zaguero de 29 años por los próximos tres años, regresando al lugar donde nació futbolísticamente tras varios años en el extranjero. "¡Bienvenido de vuelta al Rímac! Estamos felices de anunciar el retorno de Luis Abram como jugador del Sporting Cristal hasta junio de 2028. ¡Vamos con todo!", fue el mensaje de recibimiento de la institución a su flamante fichaje.

Video: Sporting Cristal

El potente once que podría armar Sporting Cristal con Luis Abram

Con su llegada al primer equipo, Abram se perfila para ser uno de los titulares indiscutibles para el comando técnico liderado por Autuori, pues le dará un salto de calidad a la zona defensiva. Su acompañante ideal en la zaga será Miguel Araujo, pero este sufrió una fractura del radio distal de la muñeca derecha contra Alianza Lima en Matute. Por ello, su compañero provisional será Rafael Lutiger.

De esta forma, Cristal comienza a armar una alineación sumamente fuerte comenzando por el arco con Diego Enríquez, quien hasta ahora no ha recibido goles en el Clausura. Además, con la presencia de Leandro Sosa y Nicolás Pasquini como laterales, los bajopontinos tienen una de las mejores defensas del campeonato.

Este sería el equipo base del entrenador brasileño para lo que resta del Torneo Clausura, contando la vuelta de algunos lesionados: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo (Rafael Lutiger), Luis Abram, Nicolás Pasquini; Martín Távara, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún (Ian Wisdom); Christofer Gonzales, Santiago González (Maxloren Castro), Irven Ávila.

El posible once de lujo de Sporting Cristal para lo que resta del Torneo Clausura 2025. Foto: Composición Líbero / La Pizarra del Mister

¿Qué necesita Sporting Cristal para ser campeón nacional de la Liga 1 2025?

Sporting Cristal tiene dos caminos si quiere ser campeón nacional este 2025. La primera es ganando el Torneo Clausura y la otra opción es quedando entre los cuatro primeros de la tabla acumulada y que el que levante el título del segundo semestre cualquiera menos Universitario, que se llevó el Apertura. De estas maneras, podrá disputar los playoffs desde semifinales por la Liga 1.