Alianza busca fichar a delantero pretendido por Universitario, según página internacional
Según un portal internacional, Alianza Lima busca arrebatarle a Universitario de Deportes un futbolista que está dentro de sus intereses de cara a la Liga 1 del 2026.
Universitario de Deportes está en búsqueda de un delantero de alta categoría que haya destacado esta temporada 2025 en su club. Es por eso que el cuadro merengue se interesó en un atacante que anotó 14 goles en la Liga Pro de Ecuador: Hablamos de Octavio Rivero. Sin embargo, según reveló un portal internacional, Alianza Lima va con todo por ese futbolista con el fin de arrebatarle al 9.
Portal reveló que Alianza Lima busca fichar a delantero pretendido por Universitario
La plataforma alemana Transfermarkt reveló a través de su página que Alianza está interesado en un 40% por Rivero, futbolista que en Ecuador ya daban por hecho que era nuevo jugador de Universitario.
Octavio Rivero, delantero de 33 años, dejará de ser futbolista de Barcelona SC en el 2026, por lo que su destino aún es incierto. Sin embargo, algunos medios en Ecuador lo sitúan como delantero centro en Independiente del Valle, tras la salida de su goleador Hoyos.
Octavio Rivero es pretendido por Alianza Lima, según Transfermarkt .
No obstante, Universitario de Deportes, que también busca a un ariete potente para lograr la hazaña del tetracampeonato, tendría dentro de su carpeta de intereses a Rivero. Como detalle especial, es un gran conocido del nuevo técnico merengue, Javier Rabanal.
En contraste con toda esta información, ahora surge el supuesto interés de Alianza Lima en el delantero uruguayo, según el sitio Transferkmart.
Octavio Rivero es pretendido por Alianza Lima y Universitario, según portal internacional.
Octavio Rivero en Barcelona 2025
Octavio Rivero vistió la camiseta de Barcelona SC durante la temporada 2025, donde participó en 3 campeonatos: la Liga Pro, la Copa Ecuador y la Copa Libertadores. Su cuota goleadora en los torneos fue de 14 goles, los cuales tuvieron un gran significado para los hinchas.
¿Cuánto vale el pase de Octavio Rivero?
Si Alianza Lima, Universitario o Independiente del Valle desea fichar a Rivero, tendrá que desembolsar 700 mil dólares para así hacerse del pase del futbolista uruguayo.
Notas Recomendadas
