Universitario superó a Palmeiras, Boca y Botafogo en ranking de prestigioso portal internacional

Universitario ha destacado a nivel nacional y ahora, a nivel internacional, ha sido catalogado como mejor club que Boca Juniors, Palmeiras y otros, debido a su gran rendimiento en el 2025.

Luis Blancas
Universitario superó a Palmeiras, Boca y Botafogo en importante ranking
Universitario superó a Palmeiras, Boca y Botafogo en importante ranking | Composición: Líbero
Universitario de Deportes se ha convertido en el club peruano más exitoso en los últimos tres años al lograr el tricampeonato de la Liga 1 en 2023, 2024 y 2025. Además, a nivel internacional, ha obtenido reconocimiento y actualmente se sitúa en una posición destacada en un importante ranking, superando a clubes históricos como Palmeiras, Boca Juniors y Botafogo.

Universitario superó a Palmeiras, Boca Juniors y Botafogo en importante ranking de rendimiento

El portal SofaScore Latinoamérica publicó un ranking de los clubes con mejor rendimiento en el 2025, donde Universitario destaca notablemente al superar ampliamente a equipos de renombre.

Según explica el medio internacional de estadística, esta lista de mejores valoraciones incluye la participación de los equipos en la liga nacional, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

universitario sofascore

Universitario es mejor equipo que Boca Juniors, Botafogo y Palmeiras, según Sofascore.

El cuadro de Ate se ubica en el cuarto puesto, detrás de Flamengo, actual campeón de la Libertadores, y por encima de un equipo histórico como Boca Juniors.

Además de ser mejor que el cuadro argentino, Universitario de Deportes también está por delante de Universidad de Chile, campeón chileno, Botafogo, Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores, Cruzeiro y entre otros.

Sofascore: Ranking de mejores valoraciones

    1. Flamengo (7.08 puntos)
    2. Bolívar (7.05 puntos)
    3. Always Ready (7.05 puntos)
    4. Universitario de Deportes (7.03 puntos)
    5. Palmeiras (7.00 puntos)
    6. Cruzeiro (7.00 puntos)
    7. Toluca (6.99 puntos)
    8. Boca Juniors (6.98 puntos)
    9. Botafogo (6.98 puntos)
    10. Universidad de Chile (6.98 puntos)

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

