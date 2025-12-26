- Hoy:
Universitario superó a Palmeiras, Boca y Botafogo en ranking de prestigioso portal internacional
Universitario ha destacado a nivel nacional y ahora, a nivel internacional, ha sido catalogado como mejor club que Boca Juniors, Palmeiras y otros, debido a su gran rendimiento en el 2025.
Universitario de Deportes se ha convertido en el club peruano más exitoso en los últimos tres años al lograr el tricampeonato de la Liga 1 en 2023, 2024 y 2025. Además, a nivel internacional, ha obtenido reconocimiento y actualmente se sitúa en una posición destacada en un importante ranking, superando a clubes históricos como Palmeiras, Boca Juniors y Botafogo.
PUEDES VER: Dorregaray dio firme comentario sobre jugador que firmó con Universitario por todo el 2026
Universitario superó a Palmeiras, Boca Juniors y Botafogo en importante ranking de rendimiento
El portal SofaScore Latinoamérica publicó un ranking de los clubes con mejor rendimiento en el 2025, donde Universitario destaca notablemente al superar ampliamente a equipos de renombre.
Según explica el medio internacional de estadística, esta lista de mejores valoraciones incluye la participación de los equipos en la liga nacional, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.
Universitario es mejor equipo que Boca Juniors, Botafogo y Palmeiras, según Sofascore.
El cuadro de Ate se ubica en el cuarto puesto, detrás de Flamengo, actual campeón de la Libertadores, y por encima de un equipo histórico como Boca Juniors.
Además de ser mejor que el cuadro argentino, Universitario de Deportes también está por delante de Universidad de Chile, campeón chileno, Botafogo, Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores, Cruzeiro y entre otros.
Sofascore: Ranking de mejores valoraciones
- Flamengo (7.08 puntos)
- Bolívar (7.05 puntos)
- Always Ready (7.05 puntos)
- Universitario de Deportes (7.03 puntos)
- Palmeiras (7.00 puntos)
- Cruzeiro (7.00 puntos)
- Toluca (6.99 puntos)
- Boca Juniors (6.98 puntos)
- Botafogo (6.98 puntos)
- Universidad de Chile (6.98 puntos)
