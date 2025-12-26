Universitario de Deportes está en búsqueda de salir campeón por cuarta vez consecutiva en la Liga 1. Sin embargo, para que esto suceda, tiene que reforzar su plantel con nuevas figuras que ya han destacado en el club. Es por eso que Diego Dorregaray se enteró de que Horacio Calcaterra renovó con el cuadro merengue de cara al 2026 y dejó un firme comentario.

PUEDES VER: Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora está cerca de volver al club el 2026

Diego Dorregaray destacó a jugador que firmó por todo el 2026 con Universitario

Dorregaray, quien actualmente juega en Farense de la segunda división de Portugal, no ha olvidado su paso por Universitario, ni mucho menos a sus compañeros de equipo.

Es por eso que, cuando el club merengue anunció la renovación de Horacio Calcaterra hasta el 2026, el delantero argentino decidió comentar sobre esta noticia a través de su Instagram. "Pierna", se puede leer.

Diego Dorregaray se rindió en elogios ante Horacio Calcaterra por renovar con Universitario.

Cabe mencionar que Calcaterra coincidió con Diego Dorregaray en Universitario en el año 2024, cuando el ariete llegó al equipo procedente de Chipre. En esa ocasión, ambos, del mismo país de nacimiento, se hicieron muy amigos.

El comentario del futbolista de 33 años se refiere a que el volante se desempeña muy bien en el campo y su buen rendimiento con los pases y pegada ayudaron a que los cremas se coronen campeones en 2023, 2024 y 2025.

¿Hasta cuándo firmó Horacio Calcaterra con Universitario?

Horacio Calcaterra es una pieza clave en el equipo de Ate, ya que desde su llegada desde Cristal colaboró para que Universitario de Deportes se consagre tricampeón del fútbol nacional. Es por eso que decidieron renovarle por una temporada más y jugará con los colores merengues durante todo el 2026.