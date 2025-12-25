Cueva se rindió en elogios ante figura que firmó hasta 2026 con Universitario: "Me gusta"

Christian Cueva es uno de los jugadores más importantes de la selección peruana, ya que logró la hazaña de clasificar al Mundial Rusia 2018 con su destacado desempeño en el campo. Sin embargo, debido a asuntos extradeportivos, no ha sido llamado en las últimas convocatorias, llegando al punto de ser excluido. A pesar de esto, debido a su relevancia, fue consultado sobre un futbolista que podría reemplazarlo, y respondió elogiando a Jairo Concha de Universitario.

Christian Cueva elogió a figura que firmó con Universitario hasta el 2026

En una conversación con Exitosa, Cueva fue entrevistado acerca de su experiencia en Emelec, su llegada a Juan Pablo II y su futuro en la selección peruana de cara al Mundial 2030.

Además, fue consultado sobre algún futbolista peruano que pueda ser su gran reemplazante en las próximas convocatorias, ya que durante todo este tiempo de ausencia ningún jugador pudo suplirlo de buena forma.

En respuesta a esta consulta, la periodista del medio radial, Cueva, respondió que Jairo Concha y Piero Quispe son grandes deportistas que podrían reemplazarlo en el futuro en la selección peruana.

Video: Exitosa

"No todos somos iguales, cada uno tiene su propio talento y debilidades. Podríamos decir que hay jugadores similares. Mira, me gusta mucho Jairo Concha y Piero Quispe, y creo que son futbolistas que van a crecer mucho", expresó de forma contundente.

Además, dejo en claro que no todos los futbolistas que pasen por la Blanquirroja y ocupen su puesto de 10 van a ser iguales a él, pues cada uno tiene sus distintas cualidades y a la vez falencias.

Sin embargo, el futbolista de Universitario de Deportes, Concha, ha demostrado ser un candidato principal para convertirse en el próximo volante que pueda generar y demostrar ser el conductor de la selección peruana de cara al Mundial 2030.

¿Hasta cuándo es el contrato de Jairo Concha en Universitario?

Jairo Concha, quien llegó a Universitario en el 2024 desde Alianza Lima, tiene un contrato vigente con el club merengue hasta el 2026, con miras a ser renovado por unos años más debido a su destacado rendimiento en la Liga 1 y la Copa Libertadores.