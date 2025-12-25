Prensa extranjera destacó a campeón chileno que firmó con Universitario para 2026: "Brillante"

El cierre de la temporada trajo grande cambios en Universitario de Deportes. El cuadro crema busca armarse en todas las líneas para poder competir por el título nacional la próxima temporada, así como la Copa Libertadores 2026. En ese contexto, concretaron la firma de contrato de un campeón chileno que acaba de recibir grandes elogios del país sureño.

Prensa extranjera destacó a campeón chileno que firmó con Universitario

En esta ocasión, se trata del equipo femenino de Universitario que recibió un duro golpe tras perder la final de la Liga Femenina ante Alianza Lima. Luego de ese resultado, la directiva decidió tomar medidas y anunció recientemente la incorporación del DT Carlos Véliz para la próxima temporada.

Las reacciones al anuncio no tardaron en aparecer y uno de los medios que se pronunció fue 'En Cancha', reconocido portal chileno, que destacó la trayectoria del estratega, especialmente su paso por Colo Colo y la U de Chile, clubes con los que consiguió importantes títulos.

Prensa chilena destacó la llegada del DT Carlos Véliz a Universitario Femenino.

"La carrera de Véliz en el fútbol femenino de nuestro país fue destacada, ya que tuvo un brillante desempeño al mando tanto de Colo Colo como de Universidad de Chile, en los planos nacional e internacional", señaló el citado medio en su publicación.

De igual manera, remarcaron los logros que consiguió el técnico durante su estadía con Colo Colo, así como su gran desempeño en la Copa Libertadores, donde llegó a disputar la final.

Carlos Véliz y su gran paso en el fútbol chileno

Carlos Véliz es uno de los técnicos más destacados que han asumido la conducción de Universitario en los últimos años, reconocido especialmente por su etapa al mando del equipo femenino de Colo Colo, donde se consagró campeón en cuatro oportunidades con el primer equipo. Además, logró el título con la U de Chile en la temporada 2021.

Asimismo, el entrenador chileno tuvo un desempeño sobresaliente en las divisiones menores del ‘Cacique’, evidenciando su capacidad para el trabajo formativo y el desarrollo de jóvenes futbolistas.