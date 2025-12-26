- Hoy:
Sebastián Britos, ex Universitario, rompe el mercado y está cerca de fichar por club campeón
El arquero Sebastián Britos, quien salió bicampeón con Universitario de Deportes, está cerca de firmar con un destacado club de cara a la temporada 2026.
Sebastián Britos marcó una etapa en Universitario de Deportes luego de coronarse campeón en dos oportunidades en 2024 y 2025. Sin embargo, la dirigencia merengue decidió no continuar con sus servicios y anunció su salida. Tras ello, el arquero se quedó sin club y ahora ha sido ofrecido a América de Cali para que continúe su carrera en 2026.
Sebastián Britos, exarquero de Universitario, cerca de fichar por club campeón
Según informó el periodista deportivo Andrés Muñoz del medio 'Zona Libre de Humo', Britos está en el radar de América de Cali después de haber sido ofrecido al club colombiano.
Sebastián Britos fue ofrecido a América de Cali para la temporada 2026.
"Otro de los nombres que fueron ofrecidos al América es Sebastián Britos, arquero que viene de atajar en Universitario, donde fue bicampeón. La decisión final de qué portero llegará la toma David González", se puede leer en el X (antes Twitter) del comunicador.
Cabe informar que el fichaje de Sebastián Britos por el América depende del visto bueno del entrenador González, por lo que su incorporación aún está en análisis.
Sebastián Britos, exjugador de Universitario, cerca de ser fichado por América de Cali.
Sebastián Britos en Universitario 2025
El guardameta uruguayo de 37 años ha jugado 3 torneos durante el 2025, siendo una pieza clave en Universitario para lograr el tricampeonato nacional al final de la temporada.
Sebastián Britos jugó la Copa Libertadores, participando en los 8 encuentros posibles y manteniendo su arco en cero en 3 ocasiones. En el ámbito del fútbol nacional, ha sido nominado como el mejor arquero debido a sus destacadas actuaciones en el Torneo Apertura y Clausura, logrando dejar su portería invicta en 15 ocasiones.
Notas Recomendadas
