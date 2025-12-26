0

Figura de la selección peruana rechazó oferta de Universitario: "Decidió seguir en Europa"

Universitario de Deportes estuvo cerca de romper el mercado fichando a una figura de la selección peruana; sin embargo, decidió quedarse en Europa.

Luis Blancas
Figura de la selección peruana rechazó oferta de Universitario
Figura de la selección peruana rechazó oferta de Universitario | Composición: Líbero
Universitario de Deportes ha logrado una gran hazaña al conquistar tres títulos nacionales de forma consecutiva en el fútbol masculino; sin embargo, tiene una deuda pendiente con el hincha en el fútbol femenino. Debido al mal momento que atraviesan en la Liga Femenina, un dirigente del conjunto crema reveló que lanzaron una oferta por una jugadora de la selección peruana para agitar el mercado; no obstante, esta fue rechazada. Estamos hablando de Andrea Thorisson.

Universitario realizó oferta por figura de la selección peruana y recibió una respuesta negativa

Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de Universitario, fue entrevistado por Colectivo World y habló sobre el mercado de fichajes que está llevando a cabo el equipo femenino del club de cara a la temporada 2026.

El dirigente manifestó que si bien es cierto se han dado salidas inesperadas, como la del técnico Andrés Usme y la goleadora Catalina Usme, están analizando para tomar las mejores decisiones en beneficio del conjunto crema.

Andrea Thorisson

Universitario lanzó oferta formal por Andrea Thorisson, jugadora de la selección peruana.

Por eso, reveló que durante la etapa de fichajes lanzó una oferta formal por Andrea Thorisson, actual futbolista de Bollstanäs SK de Suecia y de la selección peruana.

Sin embargo, la volante nacional de 27 años decidió seguir su carrera en Europa y, de esa forma, rechazó a Universitario de Deportes para ser su flamante fichaje de cara al 2026.

Video: Colectivo World

"La futbolista peruana de ascendencia sueca, que se desempeña como volante central y es muy talentosa, recibió una oferta de mi parte, pero optó por seguir en Europa", reveló Acerbi en el programa especializado en fútbol.

De esta forma, Universitario pudo haber tenido a su segundo fichaje estrella, después de Stephanie Lacoste, para la siguiente edición de la Liga Femenina; sin embargo, Andrea Thorisson le dijo no a la liga local.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

