Cueva tiró un codazo a jugador que será su compañero en Juan Pablo II y casi se van a los golpes

¡Sorpresa! En un partido organizado por Christian Cueva y Gerald Oropeza, el ex Alianza Lima protagonizó un tenso momento con el también futbolista Jack Durán. Ambos jugadores, que compartirán equipo en Juan Pablo II a lo largo del 2026, casi terminan yéndose a los golpes.

Esta 'pichanga' se llevó a cabo en Trujillo el pasado sábado 20 de diciembre, con un monto de 150 mil dólares en juego para el equipo ganador. Sin embargo, lo que parecía ser una fiesta terminó complicándose en determinado momento debido a que 'Aladino' le metió un codazo a Durán de forma inesperada.

¿Por qué se pelearon Christian Cueva y Jack Durán?

Según se aprecia en el video que te dejaremos a continuación, difundido por el canal Rayo Sports de TikTok, se nota que ambos futbolistas se agreden mutuamente en la jugada previa y Jack Durán le da un golpe a Christian Cueva, por lo que 'Aladino' le da un codazo directo en el rostro para quitárselo de encima.

Por ello, el delantero de Juan Pablo II, ya que firmó recientemente por el club de Chongoyape, le reprochó al ex selección peruana su actitud y el árbitro tuvo que intervenir. Sin embargo, una vez culminado el partido ambos futbolistas, que pronto serán compañeros de club, se dieron un fraternal abrazo y terminaron con al polémica.

¿Quién ganó el partido entre Cueva y Oropeza?

Para los curiosos, el partido se lo llevó el equipo comandado por Gerald Oropeza por un marcador de 5-2, y se podría decir que en condición de visitante porque fue en Trujillo. De esta manera, Christian Cueva dejó escapar increíblemente el monto de 150 mil dólares.