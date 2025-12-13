Christian Cueva menciona insólitamente a Alianza Lima tras llegar a Juan Pablo II: "Nadie lo sabía"

Alianza Lima es uno de los clubes que tuvo a Christian Cueva en sus filas en busca de obtener el título nacional. Sin embargo, el rendimiento de 'Aladino' no fue el esperado por la directiva, comando técnico e hinchada; por lo que salió por la puerta falsa en busca de nuevos rumbos en su carrera profesional.

Christian Cueva recordó a Alianza Lima

Recientemente, Christian Cueva brindó una entrevista a L1 MAX tras su incorporación a Juan Pablo II de Chongoyape. El volante nacional se mostró contento de firmar con un elenco que lo ha recibido de la mejor manera, sumado a un proyecto deportivo que encantó en busca de conseguir todos los objetivos el 2026.

Sin embargo, sorprendió al recordar a Alianza Lima tras su último paso en tienda 'victoriana'. Y es que recalcó que no tuvo mucha continuidad con el equipo de sus amores por la lesión que presentó en la rodilla. De hecho, 'Aladino' confiesa que tuvo que jugar con un malestar de alta intensidad que complicaba su rendimiento en los compromisos oficiales.

"Los últimos años en mi carrera, tomando en cuenta un poco Alianza, donde me lesioné rápidamente y nadie lo sabía. Yo tuve que seguir jugando con los ligamentos cruzados posterior roto, pero fue parte de mí. Yo tomé el riesgo y asumí lo mío. Después me voy a Cienciano, etapa muy buena", manifestó Christian Cueva en una entrevista a L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Christian Cueva firmó por Juan Pablo II

Luego de su salida de Emelec de Ecuador, Christian Cueva dio el batacazo firmando por Juan Pablo II para pelear la Liga 1 206. El elenco del norte de nuestro país se mantuvo en Primera tras su ascenso en el 2025, por lo que ahora aspira a conseguir mejores resultados a lo largo de la campaña.

"Me siento identificado con este club, porque yo también salí de abajo. La presidenta me llamó, la conozco y me contó del proyecto", expresó Christian Cueva en L1 MAX.