Emelec sorprende con firme comunicado tras ver a Christian Cueva en Juan Pablo II: "Su carrera..."

En las últimas horas, Christian Cueva fue presentado como nuevo refuerzo de Juan Pablo II para afrontar la Liga 1 2026 de Perú. El volante nacional regresó a nuestro país en busca de más oportunidades, sabiendo que quiere seguir en el radar del balompié local. En medio de esta noticia, Emelec no dudó en pronunciarse al ver a su exfutbolista en el cuadro de Chongoyape.

Emelec se pronuncia tras fichaje de Christian Cueva a Juan Pablo II

Mediante redes sociales, Emelec emitió un comunicado para informar la salida de Christian Cueva de la institución ecuatoriana. Si bien su mensaje fue algo tardío para los hinchas del 'Bombillo', el conjunto deportivo aclaró que su desvinculación fue en buenos términos por el bienestar de ambas partes.

"Emelec informa que, de mutuo acuerdo, ha finalizado su vínculo profesional con el jugador Christian Cueva, en un marco de respeto, diálogo y los mejores términos para ambas partes. [...] Emelec le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos, tanto en el ámbito profesional como personal, confiando en que continuará desarrollando su carrera con el mismo empeño y responsabilidad", indica el comunicado de Emelec.

Comunicado de Emelec sobre Christian Cueva.

De esta manera, se pone punto final a la historia de Christian Cueva con Emelec, quien llegó como la máxima figura al cuadro del 'Bombillo', pero que tras problemas en la interna del club, y lesiones del volante, no se pudo cerrar el año 2025 de la mejor manera.

Juan Pablo II fichó a Christian Cueva

Una de las ideas de Christian Cueva era regresar al Perú, sabiendo que quiere estar como alternativa en la selección. Si bien es un objetivo algo lejano en vista a su presente futbolístico, 'Aladino' no baja los brazos y espera ser la revelación en Juan Pablo II para poner al equipo entre las mejores posiciones de la Liga 1 2026.

Ahora, Cueva disfrutará de sus vacaciones a poco del inicio de pretemporada. El volante no ha tenido mucha continuidad en las últimas semanas, por lo que tratará de ponerse en buena forma física para un 2026 con mejores resultados individuales y colectivos con su nuevo club.