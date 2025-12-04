Gerente de Emelec confirmó salida de Christian Cueva con rotundo calificativo al peruano: "Él es un..."

Emelec fue noticia en Perú tras confirmar la salida de Christian Cueva a poco de cerrar el 2025. El volante nacional no culminará los partidos que tiene por delante el 'Bombillo' tras llegar a un acuerdo de rescisión de contrato, y así lo hizo saber el gerente del conjunto ecuatoriano con firme calificativo a nuestro compatriota.

Se trata de Edison Baldeón, gerente de Emelec, que tuvo una charla con "KCH Radio" para revelar los detalles de lo que fue la salida de 'Aladino' en medio de los partidos que viene disputando el plantel en la presente temporada 2025. El directivo no calló ante los periodistas ecuatorianos y dejó en claro que la desvinculación de Cueva se dio en buenos términos.

De hecho, Baldeón lo calificó de "caballero", ya que ambos quedaron conformes con lo conversado y que se entendió las posturas para poder concretar la rescisión de contrato. Ahora, le desea lo mejor de cara a lo que viene, sabiendo que su el futuro de 'Aladino' está en la Liga 1 de Perú.

"Ayer (2 de diciembre) conversamos con Christian (Cueva) y llegamos a feliz término para ambas partes. Él es un caballero, una persona muy razonable en las situaciones, estuvimos de acuerdo en todas las partes y no vamos a tener inconvenientes", reveló el gerente de Emelec.

DT de Emelec habló tras salida de Christian Cueva

Previo al pronunciamiento del gerente de Emelec, el estratega del conjunto 'Bombillo'. Guillermo Duró, dejó en claro que Christian Cueva no se sentía "cómodo" en la institución, por lo que se entendió las razones de su salida del club.

"Él la verdad que no la estaba pasando bien. No se sentía cómodo. Tenía opciones de otros clubes y bueno prefirió rescindir contrato. Llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país", manifestó.