Prensa de Ecuador dio firme opinión sobre Christian Cueva tras salida de Emelec: "Uno de los..."

Christian Cueva definió su salida de Emelec y puso fin la incertidumbre sobre su continuidad con el 'Bombillo'. El volante venia aquejando deudas pendientes y cierra una etapa que duró menos de media temporada. Tras su abrupta salida, la prensa de Ecuador no dudó en pronunciarse y arremeter en contra del peruano.

El popular 'Aladino' fue catalogado como uno de los jugadores más influyentes de Emelec, luego de convertirse en pieza clave para que el equipo escapara de la zona de descenso. No obstante, con el paso de las semanas su protagonismo se fue diluyendo hasta que se confirmó que acordó la rescisión de su contrato.

Tras conocerse la noticia, el medio ecuatoriano 'Extra' analizó el paso de Cueva por el cuadro 'eléctrico', señalando que, pese a su irregularidad, se trató en su momento de uno de los fichajes más llamativos de los últimos años, aunque su aporte se vio limitado por lesiones.

“Cueva, uno de los fichajes más mediáticos del fútbol ecuatoriano en los últimos años, llegó a Emelec a inicios de 2025 con la intención de recuperar su nivel tras una larga inactividad por lesiones. El ‘Bombillo’ apostó por su experiencia mundialista y su capacidad como enganche, atributos que lo convirtieron en figura histórica de la selección peruana”, publicó el medio.

Prensa de Ecuador criticó a Christian Cueva tras su salida de Emelec.

No obstante, no dudaron en cuestionar el reducido aporte del volante nacional, ya que apenas pudo sumar minutos y no logró consolidarse como titular pese a su talento. En esa línea, enfatizaron que sus problemas físicos y extradeportivos terminaron facilitando su salida del club.

“Su paso por Emelec fue corto y lejos de lo esperado. Apenas sumó minutos en el torneo y no logró consolidarse como titular. Fuentes internas señalan que mantuvo trabajos diferenciados durante buena parte del año, con una readaptación física más lenta de la planificada. A esto se sumó un escenario emocional complicado por problemas extradeportivos en Perú”, sentenciaron.

DT de Emelec confirmó la salida de Christian Cueva

Durante una charla con la prensa, el técnico Guillermo Duró confirmó que Cueva dejó de formar parte del club tras acordar la rescisión de su contrato con los dirigente. "Él la verdad que no la estaba pasando bien. No se sentía cómodo. Tenía opciones de otros clubes y bueno prefirió rescindir contrato. Llegar a un arreglo con los dirigentes para volver a su país", mencionó el estratega

Christian Cueva con opciones de volver a la Liga 1

En las últimas semanas, se reveló que 'Aladino' es opción en múltiples clubes del torneo local. En ese sentido, se indicó que tiene una oferta importante de Juan Pablo II. Además, durante los últimos meses su nombre ha sonado en clubes de la capital y en Sport Boys.