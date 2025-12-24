0

Boca Juniors tomó radical decisión en el mercado de pases y Luis Advíncula puede ser perjudicado

Mientras los rumores de Luis Advíncula a Alianza Lima o Sporting Cristal aumentan, Boca Juniors contrató a un futbolista por la banda derecha.

Francisco Esteves
Boca contrató a futbolista que juega en la misma banda que Advíncula.
Boca contrató a futbolista que juega en la misma banda que Advíncula.
COMPARTIR

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano está abierto y todos los clubes en sus respectivas ligas vienen haciendo incorporaciones. Como es el caso de Boca Juniors, quien contrató a un futbolista colombiano que brilla por la banda derecha, mismo sector en el que juega el peruano Luis Advíncula, quien ha sido vinculado a Alianza Lima y Sporting Cristal.

Jorge Fossati habló de Universitario.

PUEDES VER: Jorge Fossati habló sobre demandar a Universitario: "Alguien que no te cumple"

Resulta que el periodista César Luis Merlo, conocido en todo el continente americano por revelar contrataciones antes incluso que los mismos clubes se pronuncien, indicó mediante sus redes sociales que el 'Xeneize' fichó a Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional de la Liga BetPlay de Colombia. El futbolista de 23 años la rompió en su última campaña.

"Marino Hinestroza es nuevo refuerzo de Boca. El club le compró el pase a Atlético Nacional en u$s 5M y el extremo firmará contrato por 4 años, tal como se adelantó", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'. Eso sí, este fichaje no significa que Luis Advíncula se irá finalmente a Alianza Lima o Sporting Cristal, ya que ambos jugadores no pertenecen exactamente al mismo puesto.

Boca Juniors

Marino Hinestroza es de Boca Juniors.

Y es que el colombiano es extremo derecho, mientras que el de la selección peruana es lateral por esa banda. Eso sí, a la larga, en un posible cambio de posiciones, podría terminar perjudicando a nuestro compatriota. Lo cierto es que el 'Rayo' viene negociando para volver finalmente a la Liga 1 luego de un paso por Europa y el fútbol argentino.

Boca Juniors quiere vender a Luis Advíncula

Como se sabe, Boca Juniors quiere cortar vínculo con Luis Advíncula y únicamente está esperando una buena oferta, por lo que Sporting Cristal y Alianza Lima son los únicos, que se conocen, hasta el momento que vienen luchando por hacerse con sus servicios para la siguiente temporada.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Última hora: Revelan el inesperado futuro de Hernán Barcos tras dejar Alianza Lima: "Todo dado…"

  2. Piero Quispe presume su primer logro tras fichar por el Sydney FC: "Muy agradecido"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano