Boca Juniors tomó radical decisión en el mercado de pases y Luis Advíncula puede ser perjudicado

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano está abierto y todos los clubes en sus respectivas ligas vienen haciendo incorporaciones. Como es el caso de Boca Juniors, quien contrató a un futbolista colombiano que brilla por la banda derecha, mismo sector en el que juega el peruano Luis Advíncula, quien ha sido vinculado a Alianza Lima y Sporting Cristal.

Resulta que el periodista César Luis Merlo, conocido en todo el continente americano por revelar contrataciones antes incluso que los mismos clubes se pronuncien, indicó mediante sus redes sociales que el 'Xeneize' fichó a Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional de la Liga BetPlay de Colombia. El futbolista de 23 años la rompió en su última campaña.

"Marino Hinestroza es nuevo refuerzo de Boca. El club le compró el pase a Atlético Nacional en u$s 5M y el extremo firmará contrato por 4 años, tal como se adelantó", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'. Eso sí, este fichaje no significa que Luis Advíncula se irá finalmente a Alianza Lima o Sporting Cristal, ya que ambos jugadores no pertenecen exactamente al mismo puesto.

Marino Hinestroza es de Boca Juniors.

Y es que el colombiano es extremo derecho, mientras que el de la selección peruana es lateral por esa banda. Eso sí, a la larga, en un posible cambio de posiciones, podría terminar perjudicando a nuestro compatriota. Lo cierto es que el 'Rayo' viene negociando para volver finalmente a la Liga 1 luego de un paso por Europa y el fútbol argentino.

Boca Juniors quiere vender a Luis Advíncula

Como se sabe, Boca Juniors quiere cortar vínculo con Luis Advíncula y únicamente está esperando una buena oferta, por lo que Sporting Cristal y Alianza Lima son los únicos, que se conocen, hasta el momento que vienen luchando por hacerse con sus servicios para la siguiente temporada.