Penny dio firme advertencia a jugador que suena para llegar a Alianza: "Cristal es su mejor opción"
El exarquero de Sporting Cristal, Diego Penny, no se midió y lanzó un fuerte mensaje a un futbolista con pasado en el Rímac que está en órbita de Alianza Lima.
Alianza Lima busca dar el golpe en el mercado de pases 2026 con la contratación del lateral Luis Advíncula, exfigura de Sporting Cristal. Sin embargo, como es de conocimiento, el 'Rayo' aún tiene contrato con Boca Juniors, situación que complica su posible retorno a la Liga 1. Ante aquel escenario, Diego Penny lanzó una advertencia al experimentado jugador del elenco 'Xeneize'.
Diego Penny lanzó advertencia a ex Cristal que suena para fichar por Alianza Lima
De acuerdo a lo señalado por Penny, el también extremo derecho tiene la chance de ser titular indiscutible tanto en la escuadra celeste como en el conjunto blanquiazul. Pero, lanzó la interrogante respecto a que Advíncula pueda convertirse en un "ídolo" en La Victoria.
Luis Advíncula suena para fichar por Alianza Lima para el 2026
"¿'Lucho' pensará en su futuro post-fútbol? Si es así, Cristal es su mejor opción. En los dos equipos va a ser titular, eso es inevitable. Pero 'Lucho' 35 años, después del fútbol puede tener un cargo tranquilamente. Y aparte, algo importante. ¿En Alianza va a ser ídolo? Difícil. ¿En Cristal? Es más probable que lo sea", sostuvo.
(Video: Domo Sports)
Bajo ese contexto, el exarquero de la selección peruana señaló que el tema económico será un aspecto fundamental para que los celestes eviten que Advíncula decida fichar por los íntimos. Cabe recordar que, el popular 'Bolt' se convirtió en un futbolista bastante identificado con la institución luego de permanecer por varías temporadas en el club de La Florida.
"Creo que Cristal si no pone lo que tiene que poner para este tipo de contratación, y lo necesita, Luis Advíncula va a terminar siendo jugador de Alianza Lima", agregó.
Luis Advíncula quiere volver a Sporting Cristal el 2026
Según la información que brindó el periodista Denilson Barrenechea, Luis Advíncula quiere quedar como agente libre en 2026, al tener contrato vigente con Boca Juniors de Argentina. Además, su deseo es pegar la vuelta al elenco cervecero.
