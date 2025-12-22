0

Delantero extranjero que Alianza Lima buscó, ya negocia con otro club: "Conversaciones"

Alianza Lima le hizo llegar una oferta a este atacante internacional, que ahora inició negociaciones para fichar por otro equipo del extranjero. ¿Se cae su llegada a Matute?

Wilfredo Inostroza
Delantero que estuvo pretendido por Alianza Lima, ya negocia con otro club
Delantero que estuvo pretendido por Alianza Lima, ya negocia con otro club | Foto: Club Alianza Lima
Alianza Lima viene buscando un '9' extranjero para la temporada 2026, mismo que debe competir por el puesto con Luis Ramos y Paolo Guerrero. El último nombre que ha sonado fue Federico Girotti, delantero que aún pertenece a Talleres de Argentina y con el que ya se tiene negociaciones muy avanzadas.

Alianza Lima de Pablo Guede continúa con las incorporaciones.

Sin embargo, anteriormente sonaron otros nombres como Adrián Balboa, artillero por el que incluso se envió desde Matute una oferta a Racing, club dueño de su carta pase, de un préstamo con opción a compra.

Recordemos que la respuesta de la 'Academia' fue negativa, por que solo tiene contemplado el atacante uruguayo solo se iría del club de Avellaneda a través de una transferencia definitiva.

Adrián Balboa

Adrián Balboa podría dejar Racing para la campaña 2026.

Adrián Balboa ya negocia con Newell's Old Boys

De acuerdo a la información que maneja el periodista argentino Germán García Grova, Newell's Old Boys inició gestiones para incoporar a Adrián Balboa con miras a la campaña 2026.

"Newell’s abrió conversaciones por Adrián “Rocky” Balboa. Lo quiere a préstamo con opción de compra. Racing se desprendería del delantero únicamente bajo modalidad de transferencia definitiva", aseguró.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

