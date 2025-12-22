Delantero extranjero que Alianza Lima buscó, ya negocia con otro club: "Conversaciones"

Alianza Lima viene buscando un '9' extranjero para la temporada 2026, mismo que debe competir por el puesto con Luis Ramos y Paolo Guerrero. El último nombre que ha sonado fue Federico Girotti, delantero que aún pertenece a Talleres de Argentina y con el que ya se tiene negociaciones muy avanzadas.

Sin embargo, anteriormente sonaron otros nombres como Adrián Balboa, artillero por el que incluso se envió desde Matute una oferta a Racing, club dueño de su carta pase, de un préstamo con opción a compra.

Recordemos que la respuesta de la 'Academia' fue negativa, por que solo tiene contemplado el atacante uruguayo solo se iría del club de Avellaneda a través de una transferencia definitiva.

Adrián Balboa podría dejar Racing para la campaña 2026.

Adrián Balboa ya negocia con Newell's Old Boys

De acuerdo a la información que maneja el periodista argentino Germán García Grova, Newell's Old Boys inició gestiones para incoporar a Adrián Balboa con miras a la campaña 2026.

"Newell’s abrió conversaciones por Adrián “Rocky” Balboa. Lo quiere a préstamo con opción de compra. Racing se desprendería del delantero únicamente bajo modalidad de transferencia definitiva", aseguró.