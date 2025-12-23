¿Quién es Javier Méndez, figura de Peñarol que puede llegar a Alianza Lima para 2026?
En caso Nicolás Díaz no llegue, Alianza Lima tiene un plan B y este sería Javier Méndez, polifuncional jugador que fue titular en Peñarol de Uruguay este año.
Alianza Lima quiere cumplir una temporada destaca en el 2026 y para ello viene reforzando su plantilla. Hasta el momento faltaría definir dos cupos de extranjeros que estaría destinados para Federico Girotti y un futbolista que pueda jugar como defensor central y volante de contención.
Uno de los nombres que está sonando con fuerza es Nicolás Díaz; sin embargo, en La Victoria tienen un plan B y sería Javier Méndez, uruguayo que esta temporada fue titular con Peñarol.
De acuerdo a la información de Gerson Cuba en el programa Codigo Blanquiazul, este nombre es opción y en caso no se concreta la llegada del chileno que actualmente pertenece al Xolos Tijuana.
Se sabe que además de la zona central, este zaguero puedo actuar en el mediocampo y tendría las mismas características de Erick Noriega, quien se fue a Gremio a mitad de año, mermando mucho el rendimiento del equipo.
Javier Méndez actualmente milita en Peñarol.
Méndez tiene 31 años y ha defendido a diferentes equipos de su país, además también pudo jugar en Argentina, Brasil y Colombia. Destaca por su buen juego aéreo, agresividad en la marca y buena lectura para los cortes de juego.
Cabe señalar que este defensa tiene contrato con Peñarol hasta 2026, aunque en tierras 'charrúas' no descartan que el jugador pueda quedar libre y así pueda negociar su llegada a Matute o a otro club.
Javier Méndez y sus números en 2026
Javier Méndez disputó 42 partidos con Peñarol y marcó dos goles. En total acumuló 1541 minutos durante la temporada con el equipo 'Carbonero'.
Javier Méndez: trayectoria
- Racing Montevideo (Uruguay)
- Unión (Argentina)
- Danubio (Uruguay)
- Independiente Medellín (Colombia)
- América Mineiro (Brasil)
- Peñarol (Uruguay)
Javier Méndez: valor en el mercado
De acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, Javier Méndez tiene un valor en el mercado de 450 mil euros. Su mayor cotización fue de 600 mil euros, en 2024, cuando ya jugaba en Peñarol.
