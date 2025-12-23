Ángelo Campos puede remecer el mercado firmando por rival de Alianza Lima para 2026: "Interesa"

Alianza Lima viene haciendo una reestructuración de su plantel para afrontar la temporada 2026; año en el que el elenco que ahora lidera Pablo Guede buscará romper con la sequía de títulos en la Liga 1. Asimismo, otro de sus objetivos será volver a tener una destacada participación en la Copa Libertadores. ¿Qué pasará con el portero Ángelo Campos?

Ángelo Campos en órbita de histórico club de la Liga 1 2026

Según la información que brindó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en sus redes sociales, el guardameta nacional puede dejar las filas del cuadro blanquiazul, ya que Universidad Técnica de Cajamarca (UTC), rival de los íntimos, lo tiene en la mira para la próxima temporada. Vale mencionar que, de concretarse su posible fichaje, el golero podría reencontrarse con su exentrenador Carlos Bustos.

"El arquero peruano Ángelo Campos interesa a UTC. Carlos Bustos lo dirigió y se consagraron campeones en 2021", indicó el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.

Ángelo Campos sería fichaje de UTC para la temporada 2026

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Campos tiene contrato con el 'equipo del pueblo' hasta finales del 2025. A propósito de ello, el periodista Gerson Cuba había informado hace algunas semanas que la directiva de Alianza Lima no le iba a extender su contrato de cara a la próxima campaña, por lo que de momento su futuro es incierto el 2026.

Este año el arquero de 32 años fue suplente en el conjunto íntimo tanto en la Liga 1, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Como se recuerda, el guardameta boliviano Guillermo Viscarra es quien tiene mayor protagonismo en el arco victoriano. Bajo ese contexto, solo disputó 6 partidos oficiales, recibió 5 goles y mantuvo su portería en cero hasta en 3 oportunidades.

Valor en el mercado de Ángelo Campos

Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo refiere que el 'Mono' Campos se cotiza en 350 mil euros en el mercado de pases tras su presente deportivo.