La sorpresiva reacción de prensa argentina tras conocerse que Girotti jugará en Alianza: "Un..."

La temporada 2026 de la Liga 1 viene mostrando muchas sorpresas por los nuevos rostros que los clubes van incorporando en las últimas semanas. En el caso de Alianza Lima, se conoció que Federico Girotti aceptó la oferta blanquiazul y será parte del plantel, una noticia que tuvo eco en Argentina.

El conjunto victoriano se prepara para oficializar la llegada del delantero argentino que en la Copa Libertadores 2025 estuvo muy cerca de arruinar una noche trascendental en el estadio de Matute con camiseta de Talleres de Córdoba. El atacante de 26 años se convertirá en uno de los mejores refuerzos del cuadro íntimo.

Medios argentinos reaccionaron al vínculo de Federico Girotti con Alianza Lima

“Girotti se va de Talleres para reemplazar a un histórico delantero argentino”, “Federico Girotti está a un paso de marcharse de Talleres: todo indica que su nuevo equipo será Alianza Lima de Perú, donde reemplazará al goleador Hernán Barcos”, “Alianza Lima llegó a un acuerdo por un centrodelantero del fútbol argentino”, fueron algunas de las publicaciones.

No cabe duda que la salida del ‘Pirata’ del conjunto blanquiazul causó revuelo a nivel internacional, por lo que algunos portales no dudaron en resaltar la llegada del nuevo delantero a La Victoria con la partida de uno de los goleadores del cuadro íntimo.

De esta manera, el plantel de Pablo Guede se viene armando y repotenciando con el objetivo de revertir la situación de los últimos años en el que no ha podido conseguir el título nacional, o avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, torneo que deberá empezar desde la Fase 1.

Federico Girotti: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Federico Girotti tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.