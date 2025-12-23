0

Se despidió de Universitario y ahora ADT rompe el mercado anunciando su llegada: "Talento"

Futbolista que le dijo adiós a Universitario de Deportes, se acaba de convertir en nuevo fichaje de ADT de Tarma para luchar por el título de la temporada 2026.

Solange Banchon
Ex Universitario sorprende en el mercado tras fichar por ADT por todo el 2026
Ex Universitario sorprende en el mercado tras fichar por ADT por todo el 2026 | Composición: Líbero
Estamos en plena temporada de fichajes, y la mayoría de clubes de la Liga 1 2026 busca sorprender a sus hinchas con importantes incorporaciones, pensando en luchar por el título nacional, asimismo, teniendo el objetivo de poder clasificar a un torneo Conmebol. Por tal razón, ADT dio la sorpresa e hizo oficial a un exvolante de Universitario de Deportes.

ADT rompe el mercado con el fichaje de ex Universitario para el 2026

Jordan Guivin se acaba de convertir en nuevo refuerzo del cuadro tarmeño por todo el 2026. A través de las redes sociales, el club confirmó su llegada procedente de Los Chankas de Andahuaylas.

Jordan Guivin

Jordan Guivin es nuevo refuerzo de ADT de Tarma para el 2026/Foto: Instagram

"Nuevo reto. Mismo sueño. Jordan Guivin se suma a ADT con la convicción de crecer, competir y defender nuestros colores. Agilidad, determinación, talento. ¡Bienvenido a La Pasión del Centro del Perú", precisó el club en su cuenta de Instagram.

Este 2025, Guivin consolidó de gran manera su performance ya que jugó mayormente como titular, llegando a anotar un gol, y brindando 2 asistencias en 33 partidos oficiales con el 'Vendaval Celeste'.

Su arribo a su nueva escuadra se da, luego de tener la experiencia de haber jugado en la Universidad San Martín de Porres, Cienciano, Celaya de México, Universitario, Cusco FC, Cienciano y Los Chankas.

Jordan Guivin se despidió de Universitario en el 2023

En junio de 2023, Jordan Guivin utilizó su cuenta de Instagram para despedirse oficialmente de Universitario de Deportes donde fue campeón ese mismo año. Su salida del conjunto merengue sucedió después de que decidieran no extender su préstamo con Celaya FC.

