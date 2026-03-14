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¡DNI gratis este 16 y 17 de marzo! Conoce AQUÍ los requisitos y quiénes se beneficiarán con la campaña
El DNI será entregado de manera gratuita durante este 16 y 17 de marzo en una nueva campaña organizada por una entidad municipal en colaboración con RENIEC.
¡Campaña gratuita! Ciudadanos del Perú podrán acceder al trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo durante este lunes 16 y martes 17 de marzo, gracias a la campaña que a anunciado el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).
PUEDES VER: ¿Aún no recoges tu DNI? RENIEC habilita oficinas este domingo 15 de marzo para entrega de documento
Desde hace varios meses que la entidad ha confirmado la realización de diferentes iniciativas para que todos puedan beneficiarse y obtener la documentación gratis, mucho más ahora que nos encontramos a poco de las Elecciones Generales 2026.
En esta ocasión, la municipalidad que dirige el distrito de Samegua, en Moquegua, publicó a través de sus redes sociales que estará brindando la oportunidad de gestionar el DNI en una nueva jornada en favor de todos los vecinos y vecinas de la zona.
Horario de la campaña de DNI gratis
La actividad de DNI gratis estará activa el 16 de marzo a partir de las 12:45 p.m. hasta las 4:45 p.m., y durante el martes 17 será desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.
¿Quiénes serán beneficiarios en la iniciativa?
La campaña que no necesita ser costeada, está dirigida a menores de 17 años, mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con clasificación SISFOH.
Servicios disponibles en la campaña
- Duplicados.
- Renovación.
- Actualización de datos.
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