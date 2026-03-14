¡DNI gratis este 16 y 17 de marzo! Conoce AQUÍ los requisitos y quiénes se beneficiarán con la campaña

¡Campaña gratuita! Ciudadanos del Perú podrán acceder al trámite de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin costo durante este lunes 16 y martes 17 de marzo, gracias a la campaña que a anunciado el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

Desde hace varios meses que la entidad ha confirmado la realización de diferentes iniciativas para que todos puedan beneficiarse y obtener la documentación gratis, mucho más ahora que nos encontramos a poco de las Elecciones Generales 2026.

En esta ocasión, la municipalidad que dirige el distrito de Samegua, en Moquegua, publicó a través de sus redes sociales que estará brindando la oportunidad de gestionar el DNI en una nueva jornada en favor de todos los vecinos y vecinas de la zona.

Horario de la campaña de DNI gratis

La actividad de DNI gratis estará activa el 16 de marzo a partir de las 12:45 p.m. hasta las 4:45 p.m., y durante el martes 17 será desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

¿Quiénes serán beneficiarios en la iniciativa?

La campaña que no necesita ser costeada, está dirigida a menores de 17 años, mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con clasificación SISFOH.

Servicios disponibles en la campaña