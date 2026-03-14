- Hoy:
- Partidos de hoy
- Garcilaso vs Alianza Lima
- Universitario vs UTC
- Real Madrid vs Elche
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
¿Aún no recoges tu DNI? RENIEC habilita oficinas este domingo 15 de marzo para entrega de documento
RENIEC ha confirmado que los ciudadanos podrán acceder a la atención durante este domingo 15 de marzo, pero solo para recojo de DNI.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha confirmado una excelente noticia para todos los ciudadanos que hayan terminado el trámite de su Documento Nacional de Identidad (DNI), pues ahora implementará atención en más oficinas durante el fin de semana.
De acuerdo a lo que indica el comunicado en la página oficial de la entidad, los usuarios tendrán ahora la opción de recoger su documento durante este domingo 15 de marzo, pero solo en algunas sedes que han sido especialmente habilitadas para este servicio.
El horario en el que se ha programado esta jornada, no es el habitual, por lo que se deberá tener en cuenta algunos puntos clave antes de acercarse al recojo correspondiente. Conoce AQUÍ la ÚLTIMA INFORMACIÓN brindada por RENIEC a través de sus redes sociales.
Oficinas de RENIEC anuncian atención este 15 de marzo/ FOTO: RENIEC
Horario especial de RENIEC para recojo de DNI
- PIURA OR PIURA 08:15 - 13:45
- LA LIBERTAD OR ALTO TRUJILLO 08:15 - 13:45
- LA LIBERTAD OR TRUJILLO II 08:15 - 13:45
- LA LIBERTAD OR EL PORVENIR 08:15 - 13:45
- LA LIBERTAD PAP SAN PABLO 08:15 - 13:45
- LA LIBERTAD AG PACASMAYO 08:15 - 13:45
- LA LIBERTAD OR TRUJILLO 08:15 - 13:45
- LA LIBERTAD OR OTUZCO 08:15 - 13:45
- SAN MARTIN OR TARAPOTO 08:15 - 13:45
- LORETO OR IQUITOS 08:15 - 13:45
- LORETO OR SAN JUAN 08:15 - 13:45
- LORETO PAP PUNCHANA 08:15 - 13:45
- ANCASH OR SANTA 08:15 - 13:45
- AYACUCHO OR HUAMANGA 08:15 - 13:45
- LIMA OR INDEPENDENCIA 08:15 - 13:45
- LIMA OR MIRAFLORES 08:15 - 13:45
- LIMA OR JESUS MARIA 08:15 - 13:45
- LIMA OR SAN BORJA 08:15 - 13:45
- LIMA OR SANTA ANITA 08:15 - 13:45
- UCAYALI OR PUCALLPA 08:15 - 13:45
- UCAYALI P.A.P PADRE ABAD 08:15 - 13:45
- HUANCAVELICA OR HUANCAVELICA 08:15 - 13:45
- HUÁNUCO MAC HUÁNUCO 08:15 - 13:45
- HUÁNUCO OR HUÁNUCO 08:15 - 13:45
- PASCO OR PASCO 08:15 - 13:45
- CAJAMARCA OR JAÉN 08:15 - 13:45
- AMAZONAS OR CHACHAPOYAS 08:15 - 13:45
RENIEC confirma oficinas habilitadas para recojo de DNI / FOTO: RENIEC
¿Hasta cuándo RENIEC atenderá los fines de semana?
El RENIEC anunció que realizará jornadas especiales de entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) durante los fines de semana solo hasta la realización de las Elecciones Generales de Perú 2026, las cuales se llevarán a cabo el próximo domingo 12 de abril.
¿Se podrá hacer otros trámites en RENIEC los fines de semana?
La atención estará destinada exclusivamente a la entrega del DNI ya tramitado, por lo que los ciudadanos solo tendrán que verificar previamente si su documento se encuentra listo para poder ir por él.
¿Cómo saber si tu DNI está listo para recoger?
- Entra al portal web oficial de Reniec.
- Selecciona la opción "Consulta por Documento Nacional de Identificación (DNI)" o "Consulta por Número de Solicitud".
- Coloca el número correspondiente en el campo solicitado.
- Haz clic en la opción de consulta.
- Y listo, ahora se te indicará si el documento ya se encuentra disponible.
