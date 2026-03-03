¿DNI electrónico será obligatorio para Elecciones Generales 2026? RENIEC hace IMPORTANTE ANUNCIO

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) ha brindado nueva información que servirá para todos los ciudadanos del Perú de cara a lo que será la jornada de Elecciones Generales 2026 el próximo 12 de abril. Esto en base a la actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Desde hace varios meses que la entidad se encargó de anunciar a toda la comunidad sobre la renovación obligatoria que deberán tener sus respectivos documentos si es que se encuentran vencidos, puesto que sin este requisito no se permitirá la votación.

En este contexto, muchos peruanos están gestionando los trámites necesarios para poder contar con una fecha vigente en el DNI y no tener problemas el día de los comicios. Sin embargo, la gran pregunta recae en el uso del DNI azul para esta fecha. ¿Ya no se podrá utilizar?

Uso del DNI azul en las Elecciones Generales 2026

A poco más de un mes para el día de las votaciones, el RENIEC brindó detalles sobre lo que pasará si aún cuentas con el DNI de color azul en tu poder. ¿Se te impedirá sufragar? A continuación lo que ha confirmado vía plataforma web de Facebook.

"¿Escuchaste que el DNI azul ya no sirve? Si tu documento está vigente, mantiene plena validez para realizar tus trámites y participar en elecciones", dice el mensaje enviado por los representantes en redes sociales.

RENIEC confirma que DNI azul se puede usar si está vigente / FOTO: RENIEC

Esto confirma que en las Elecciones Generales 2026 se podrá votar con el DNI azul sin inconvenientes, pero siempre y cuando este se registre dentro del plazo de vigencia.

¿Cómo renovar el DNI desde la web?