- Hoy:
- Partidos de hoy
- 2 de mayo vs Cristal
- Benfica vs Real Madrid
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
DNI electrónico con INCREÍBLE DESCUENTO por tiempo limitado: verifica cómo obtener el beneficio
El DNI electrónico llega este 2026 con un precio de oferta al que se podrá acceder cumpliendo un único requisito. AQUÍ te contamos cómo tramitarlo.
¿Quieres obtener el Documento Nacional de Identidad a un precio menor? Aunque el trámite electrónico tiene un costo de 40 soles, según lo que establece el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), lo cierto es que ahora se ha anunciado un importante descuento para todos los ciudadanos.
La entidad se ha encargado de hacer un llamado a toda la población del Perú a que puedan realizar la gestión correspondiente de su DNIe aprovechando la oferta que solo estará vigente hasta el día de las Elecciones Generales 2026, es decir el próximo domingo 12 de abril es el plazo límite.
Es importante tener en cuenta que el RENIEC viene generando este tipo de jornadas más accesibles para los individuos con la finalidad de que todos puedan obtener la nueva documentación que, desde agosto pasado, es la única en emitirse en el territorio.
DNI electrónico será entrega a 30 soles hasta abril / FOTO: RENIEC
¿Cuál es el descuento de DNI electrónico?
Se entregarán los documentos actuales al costo del antiguo de S/ 30. Este se aplica previo al pago de la tasa correspondiente en plataformas autorizadas y puede ser tanto para mayores de edad como para menores.
¿Cómo saber si el DNI está listo para recoger?
- Entra a la web de RENIEC
- Luego seleccionar la opción "Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI" o "Consulta por Número de Solicitud".
- Escribir el número del DNI o número de solicitud.
- Hacer clic en consultar y listo.
Estados de trámite del DNI
- En proceso: el trámite avanza por distintas etapas, del 1 al 6, y va mostrando el porcentaje de avance, según la fase.
- En Agencia: el proceso se completó al 100 % y el DNI ya se encuentra en el Centro de Atención del Reniec
- Observado: el trámite presenta alguna observación. En este caso, el ciudadano debe de comunicarse por medio de la asistente virtual por WhatsApp, al número 990182569, o llamar a los teléfonos (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.
- Entregado: el trámite finalizó y el ciudadano ya recogió su DNI.
- 1
Resultados COAR 2026: LINK para ver la lista de postulantes aptos a la primera fase a nivel nacional
- 2
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNI 2026-I: LINK para consultar puntaje de la prueba del 16 de febrero
- 3
Resultados Fase 1 COAR 2026: LINK para revisar si aprobaste la evaluación del Proceso Único de Admisión
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90