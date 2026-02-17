DNI electrónico con INCREÍBLE DESCUENTO por tiempo limitado: verifica cómo obtener el beneficio

¿Quieres obtener el Documento Nacional de Identidad a un precio menor? Aunque el trámite electrónico tiene un costo de 40 soles, según lo que establece el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), lo cierto es que ahora se ha anunciado un importante descuento para todos los ciudadanos.

La entidad se ha encargado de hacer un llamado a toda la población del Perú a que puedan realizar la gestión correspondiente de su DNIe aprovechando la oferta que solo estará vigente hasta el día de las Elecciones Generales 2026, es decir el próximo domingo 12 de abril es el plazo límite.

Es importante tener en cuenta que el RENIEC viene generando este tipo de jornadas más accesibles para los individuos con la finalidad de que todos puedan obtener la nueva documentación que, desde agosto pasado, es la única en emitirse en el territorio.

DNI electrónico será entrega a 30 soles hasta abril / FOTO: RENIEC

¿Cuál es el descuento de DNI electrónico?

Se entregarán los documentos actuales al costo del antiguo de S/ 30. Este se aplica previo al pago de la tasa correspondiente en plataformas autorizadas y puede ser tanto para mayores de edad como para menores.

¿Cómo saber si el DNI está listo para recoger?

Entra a la web de RENIEC

Luego seleccionar la opción "Consulta por: Documento Nacional de Identificación - DNI" o "Consulta por Número de Solicitud".

Escribir el número del DNI o número de solicitud.

Hacer clic en consultar y listo.

Estados de trámite del DNI