RENIEC: estos son los precios oficiales para trámite de duplicado o renovación de DNI en 2026
El RENIEC ha dado a conocer cuáles son los costos oficiales para trámites como duplicado y renovación durante este nuevo año que acaba de iniciar.
Con el inicio del 2026, miles de ciudadanos comienzan a realizar trámites pendientes o a planificar gestiones personales ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Entre las consultas más frecuentes se encuentran los costos oficiales para el duplicado y la renovación del DNI, ya sea en su versión azul o en el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe).
El cambio de año suele generar dudas sobre posibles incrementos en las tasas, nuevas disposiciones o campañas especiales. Por ello, resulta clave conocer cuáles son los precios vigentes en 2026, qué trámite corresponde a cada caso y qué tipo de DNI se puede solicitar según la necesidad del ciudadano.
¿Qué trámites de DNI se pueden realizar en RENIEC?
RENIEC permite realizar diversos procedimientos relacionados con el DNI, entre los más comunes están:
- Duplicado de DNI (por pérdida, robo o deterioro).
- Renovación de DNI (por caducidad del documento).
- Cambio del DNI azul al DNI electrónico (DNIe).
- Cada trámite tiene un costo específico, dependiendo del tipo de documento solicitado.
Precios oficiales del duplicado de DNI en 2026
Estos son los costos vigentes para el trámite de duplicado del DNI en 2026:
- Duplicado de DNI azul
- Costo: S/24
- Aplica cuando el ciudadano pierde, le roban o deteriora su DNI azul y no requiere modificar datos.
Duplicado de DNI electrónico (DNIe)
- Costo: S/35
- Aplica para quienes ya contaban con DNI electrónico y solicitan una nueva emisión del mismo documento.
Precios oficiales para la renovación del DNI en 2026
La renovación es obligatoria cuando el DNI ha vencido o está próximo a vencer. Los precios son:
- Renovación de DNI azul - Costo: S/30
- Renovación de DNI electrónico (DNIe) - Costo: S/41
- La renovación culmina con la emisión de un nuevo documento con vigencia actualizada.
Diferencia entre duplicado y renovación del DNI
Es importante no confundir ambos trámites:
- Duplicado: se solicita cuando el DNI sigue vigente, pero se perdió, fue robado o está dañado.
- Renovación: se realiza cuando el DNI ha vencido y ya no es válido.
¿Dónde se realiza el pago del trámite?
El pago de los trámites de DNI puede realizarse a través de:
- Plataformas digitales autorizadas.
- Bancos y agentes habilitados.
- Canales virtuales vinculados a RENIEC.
