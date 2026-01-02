0

RENIEC: estos son los precios oficiales para trámite de duplicado o renovación de DNI en 2026

El RENIEC ha dado a conocer cuáles son los costos oficiales para trámites como duplicado y renovación durante este nuevo año que acaba de iniciar.

Daniela Alvarado
RENIEC confirma precios para trámites en el 2026
RENIEC confirma precios para trámites en el 2026 | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Con el inicio del 2026, miles de ciudadanos comienzan a realizar trámites pendientes o a planificar gestiones personales ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Entre las consultas más frecuentes se encuentran los costos oficiales para el duplicado y la renovación del DNI, ya sea en su versión azul o en el Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe).

DNI en RENIEC: ¿Cómo saber si ya está listo para recoger?

PUEDES VER: ¿Tienes tu DNI en proceso de entrega? Consulta el estado de tu trámite vía RENIEC

El cambio de año suele generar dudas sobre posibles incrementos en las tasas, nuevas disposiciones o campañas especiales. Por ello, resulta clave conocer cuáles son los precios vigentes en 2026, qué trámite corresponde a cada caso y qué tipo de DNI se puede solicitar según la necesidad del ciudadano.

¿Qué trámites de DNI se pueden realizar en RENIEC?

RENIEC permite realizar diversos procedimientos relacionados con el DNI, entre los más comunes están:

  • Duplicado de DNI (por pérdida, robo o deterioro).
  • Renovación de DNI (por caducidad del documento).
  • Cambio del DNI azul al DNI electrónico (DNIe).
  • Cada trámite tiene un costo específico, dependiendo del tipo de documento solicitado.

Precios oficiales del duplicado de DNI en 2026

Estos son los costos vigentes para el trámite de duplicado del DNI en 2026:

  • Duplicado de DNI azul
  • Costo: S/24
  • Aplica cuando el ciudadano pierde, le roban o deteriora su DNI azul y no requiere modificar datos.

Duplicado de DNI electrónico (DNIe)

  • Costo: S/35
  • Aplica para quienes ya contaban con DNI electrónico y solicitan una nueva emisión del mismo documento.

Precios oficiales para la renovación del DNI en 2026

La renovación es obligatoria cuando el DNI ha vencido o está próximo a vencer. Los precios son:

  • Renovación de DNI azul - Costo: S/30
  • Renovación de DNI electrónico (DNIe) - Costo: S/41
  • La renovación culmina con la emisión de un nuevo documento con vigencia actualizada.

Diferencia entre duplicado y renovación del DNI

Es importante no confundir ambos trámites:

  • Duplicado: se solicita cuando el DNI sigue vigente, pero se perdió, fue robado o está dañado.
  • Renovación: se realiza cuando el DNI ha vencido y ya no es válido.

¿Dónde se realiza el pago del trámite?

El pago de los trámites de DNI puede realizarse a través de:

  • Plataformas digitales autorizadas.
  • Bancos y agentes habilitados.
  • Canales virtuales vinculados a RENIEC.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. ¿Cuál es el nombre del 2026? Esta es la denominación oficial en el Perú para el nuevo año

  2. Cronograma ONP, enero 2026: esta es la fecha de inicio para el pago de pensiones del régimen 19990

  3. Feriado largo de Año Nuevo 2026: ¿Este 2 de enero es día no laborable? Conoce a quiénes aplica

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano