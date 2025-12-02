0
EN VIVO
Barcelona vs Atlético Madrid por LaLiga
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga 1

Los 6 sencillos pasos para renovar tu DNI electrónico 3.0 de manera virtual vía RENIEC

RENIEC permite que los ciudadanos puedan ejecutar el proceso de renovación de sus documentos sin necesidad de salir de casa.

Daniela Alvarado
Reniec: ¿Cómo se puede actualizar el DNI electrónico 3.0 vía online?
Reniec: ¿Cómo se puede actualizar el DNI electrónico 3.0 vía online? | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR

Desde fines de agosto de 2025, la RENIEC adoptó definitivamente el DNI electrónico 3.0 como único documento de identidad para todos los peruanos. Este nuevo documento es una versión más moderna y segura, ya que incluye múltiples formas de seguridad y permite una firma digital confiable, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para trámites digitales.

DNI electrónico gratis: revisa si accedes a la campaña

PUEDES VER: Trámite de DNI gratis, 3 de diciembre: quiénes pueden acceder y requisitos para la campaña

Este cambio supone también una transformación en la forma de realizar los trámites, pues ya no es obligatorio acudir en persona a una agencia cuando se trata de renovar ciertos DNI vencidos o próximos a vencer.

Con la reciente novedad de poder actualizar, o migrar, al DNI electrónico 3.0 mediante la plataforma online de RENIEC, miles de ciudadanos pueden completar el trámite desde la comodidad de su casa, evitando filas, tiempos de espera y desplazamientos largos. Para muchos peruanos, especialmente quienes viven fuera de las grandes ciudades o trabajan largas jornadas, esta facilidad representa un gran alivio.

Reniec

Reniec ofrece a los ciudadanos facilidades para poder actualizar su DNI/ FOTO: Difusión

También promueve la digitalización y eficiencia de los servicios públicos, reduciendo las barreras logísticas al acceso de un documento esencial. A continuación, te dejamos los pasos para renovar el DNI electrónico 3.0 desde la web.

¿Quiénes pueden renovar vía web?

Las personas que tengan un DNI azul (convencional) vencido o que esté por vencer en los próximos 60 días pueden hacer la migración al DNI. Electrónico 3.0. También pueden acogerse quienes ya cuentan con un DNI electrónico, para una renovación.

El trámite en línea permite actualizar datos como la fotografía, en algunos casos cambiar estado civil (si previamente ya estaba registrado el acta en RENIEC), domicilio, o decisión sobre donación de órganos. Si tu DNI convencional (azul) está vigente y no ha caducado, algunos cambios, por ejemplo, emisión por primera vez de DNI electrónico, podrían requerir atención presencial.

GUÍA para renovar el DNI electrónico 3.0 por la web

Aquí los pasos actualizados según la RENIEC:

    1. Haz el pago de la tasa correspondiente: si vas a migrar un DNI azul vencido al DNI electrónico 3.0, el costo promocional es S/ 30.00, usando el código de tributo 02121.
    2. Descarga y usa la app DNI BioFacial: Disponible para Android e iOS.
    3. Ingresa a la web de RENIEC y selecciona el trámite "Renovación por caducidad del DNI" o la opción correspondiente según tu caso.
    4. Completa los datos que se te soliciten, siguiendo el formulario. Durante este proceso podrás indicar la agencia o centro RENIEC donde recogerás tu nuevo DNI electrónico.
    5. Confirma, verifica tu trámite y una vez enviado el formulario, recibirás un mensaje de confirmación al correo registrado.
    6. Cuando el trámite indique que está al 100 %, ya puedes acudir a la agencia seleccionada para retirar tu DNI electrónico.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Municipalidad de Comas demolió paredes que invadían espacio público de importante vía del distrito

  2. Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?

  3. Suspenden clases en todo el Perú por 4 días seguidos en diciembre: fechas confirmadas

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano