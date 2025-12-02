- Hoy:
Los 6 sencillos pasos para renovar tu DNI electrónico 3.0 de manera virtual vía RENIEC
RENIEC permite que los ciudadanos puedan ejecutar el proceso de renovación de sus documentos sin necesidad de salir de casa.
Desde fines de agosto de 2025, la RENIEC adoptó definitivamente el DNI electrónico 3.0 como único documento de identidad para todos los peruanos. Este nuevo documento es una versión más moderna y segura, ya que incluye múltiples formas de seguridad y permite una firma digital confiable, lo que lo convierte en una herramienta fundamental para trámites digitales.
Este cambio supone también una transformación en la forma de realizar los trámites, pues ya no es obligatorio acudir en persona a una agencia cuando se trata de renovar ciertos DNI vencidos o próximos a vencer.
Con la reciente novedad de poder actualizar, o migrar, al DNI electrónico 3.0 mediante la plataforma online de RENIEC, miles de ciudadanos pueden completar el trámite desde la comodidad de su casa, evitando filas, tiempos de espera y desplazamientos largos. Para muchos peruanos, especialmente quienes viven fuera de las grandes ciudades o trabajan largas jornadas, esta facilidad representa un gran alivio.
Reniec ofrece a los ciudadanos facilidades para poder actualizar su DNI/ FOTO: Difusión
También promueve la digitalización y eficiencia de los servicios públicos, reduciendo las barreras logísticas al acceso de un documento esencial. A continuación, te dejamos los pasos para renovar el DNI electrónico 3.0 desde la web.
¿Quiénes pueden renovar vía web?
Las personas que tengan un DNI azul (convencional) vencido o que esté por vencer en los próximos 60 días pueden hacer la migración al DNI. Electrónico 3.0. También pueden acogerse quienes ya cuentan con un DNI electrónico, para una renovación.
El trámite en línea permite actualizar datos como la fotografía, en algunos casos cambiar estado civil (si previamente ya estaba registrado el acta en RENIEC), domicilio, o decisión sobre donación de órganos. Si tu DNI convencional (azul) está vigente y no ha caducado, algunos cambios, por ejemplo, emisión por primera vez de DNI electrónico, podrían requerir atención presencial.
GUÍA para renovar el DNI electrónico 3.0 por la web
Aquí los pasos actualizados según la RENIEC:
- Haz el pago de la tasa correspondiente: si vas a migrar un DNI azul vencido al DNI electrónico 3.0, el costo promocional es S/ 30.00, usando el código de tributo 02121.
- Descarga y usa la app DNI BioFacial: Disponible para Android e iOS.
- Ingresa a la web de RENIEC y selecciona el trámite "Renovación por caducidad del DNI" o la opción correspondiente según tu caso.
- Completa los datos que se te soliciten, siguiendo el formulario. Durante este proceso podrás indicar la agencia o centro RENIEC donde recogerás tu nuevo DNI electrónico.
- Confirma, verifica tu trámite y una vez enviado el formulario, recibirás un mensaje de confirmación al correo registrado.
- Cuando el trámite indique que está al 100 %, ya puedes acudir a la agencia seleccionada para retirar tu DNI electrónico.
