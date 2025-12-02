0
Trámite de DNI gratis, 3 de diciembre: quiénes pueden acceder y requisitos para la campaña

RENIEC ha anunciado una nueva iniciativa para que los ciudadanos puedan efectuar el trámite de su DNI electrónico sin necesidad de costearlo.

Daniela Alvarado
DNI electrónico gratis: revisa si accedes a la campaña
DNI electrónico gratis: revisa si accedes a la campaña | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Tener un Documento Nacional de Identidad (DNI) correctamente actualizado es fundamental para acceder a servicios públicos, programas sociales, atención médica, trámites educativos, y demás gestiones. En los últimos años, el DNI electrónico (DNIe) se ha vuelto aún más relevante, pues permite firmar digitalmente documentos, agilizar trámites y reforzar la seguridad de los ciudadanos. En ese contexto, diversas municipalidades del país vienen impulsando campañas gratuitas para que las familias con menos recursos puedan obtener o actualizar este documento sin costo.

El Reniec anunció que las personas pueden tramitar su DNI electrónico de manera online.

Como parte de estas iniciativas, la Municipalidad de Paramonga anunció una nueva jornada de DNI gratis, dirigida especialmente a menores de edad y adultos mayores, dos poblaciones que suelen enfrentar más barreras al momento de tramitar su documento. La campaña se presenta como una excelente oportunidad para regularizar documentos, corregir datos y recibir orientación especializada en un solo lugar y en un mismo día.

Jornada de DNI gratis: fecha, horario y lugar

La campaña se realizará el miércoles 3 de diciembre de 2025, en el siguiente horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Se realizará en la sede de la Municipalidad de Paramonga. La atención será totalmente gratuita, pero con cupos limitados, por lo que se recomienda a los vecinos acudir temprano y llevar todos los documentos necesarios según el caso.

DNI

DNI electrónico gratuito durante este 3 de diciembre, gracias a RENIEC / FOTO: Municipalidad Distrital de Paramonga

¿A quiénes está dirigida la campaña?

La Municipalidad informó que la jornada estará enfocada en dos grupos prioritarios:

  • Menores de 0 a 17 años
  • Adultos mayores de 60 años a más
  • Estas poblaciones, además de beneficiarse con el trámite sin costo, podrán recibir acompañamiento especial para facilitar todo el proceso.

Servicios disponibles durante la campaña

Los ciudadanos podrán acceder a una variedad de servicios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), entre ellos:

  • Inscripción por primera vez (para menores y adultos mayores sin documento)
  • Renovación de DNI por caducidad, pérdida o deterioro
  • Rectificación de datos (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, lugar, entre otros)
  • Toma de fotografía sin costo
  • Entrega de DNI electrónico previamente gestionado, si ya se encuentra listo para recojo

Estos servicios permiten que cada vecino salga con su trámite avanzado o completado, evitando traslados y costos adicionales.

La importancia del DNI electrónico actualizado

El DNI electrónico representa un paso adelante hacia la modernización de trámites en el Perú. Contar con él, y con su información actualizada, permite:

  • Realizar gestiones en línea con mayor rapidez
  • Firmar documentos digitalmente
  • Acceder a plataformas seguras de identidad
  • Evitar suplantaciones gracias a su chip y mecanismos biométricos
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

