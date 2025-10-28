DNI electrónico 3.0 en noviembre 2025: ¿Cuál es el costo promocional para tramitarlo?

A punto de entrar al mes de noviembre de 2025, se presenta una oportunidad importante para los ciudadanos peruanos que aún no han realizado el trámite de su documento de identidad: el nuevo DNI electrónico 3.0 de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Este documento no solo marca una nueva etapa en materia de seguridad y modernización de la identidad digital en el país, sino que llega con una promoción especial de costos que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025.

En otras palabras: si estás considerando renovar tu DNI, actualizarlo, tramitarlo por primera vez o cambiar de formato, esta es una buena ventana de oportunidad para hacerlo a un precio reducido antes de que finalice el año.

Según lo que ha informado RENIEC, durante esta campaña hasta fin de año se mantendrán los costos equivalentes a los del DNI convencional, a modo de incentivo para que la mayor cantidad de ciudadanos migren a esta versión moderna. Así, quienes realicen el trámite entre ahora y diciembre podrán beneficiarse de tarifas promocionales antes de que, posteriormente, los costos se actualicen.

¿Qué es el DNI electrónico 3.0 y cuál es la campaña promocional?

El DNI electrónico 3.0 es la versión más moderna del Documento Nacional de Identidad en el Perú, que desde el 29 de agosto de 2025 solo es emitido por RENIEC para todos los ciudadanos, adultos y menores, para nuevos trámites.

DNI electrónico 3.0 tiene costo promocional hasta fin de año/ FOTO: Difusión

Dentro de la campaña de masificación aprobada por la Resolución Jefatural N.º 144-2025, se estableció que hasta el 31 de diciembre de 2025 los costos del trámite se mantendrán equivalentes a los que tenían los DNI convencionales (azul/amarillo) como promoción: S/ 30 para mayores de 17 años, y S/ 16 para menores de edad.

Los antiguos DNI azul y amarillo seguirán siendo válidos hasta su fecha de vigencia, por lo que no es obligatorio migrar de inmediato, pero la opción está habilitada. Dado que estamos ya en los últimos meses del año, es clave aprovechar esta oferta antes de que concluya la campaña promocional al 31 de diciembre de 2025.

¿Qué debes tener en cuenta si tramitarás tu DNI electrónico 3.0?

Verifica que el trámite que vas a realizar se encuentre dentro del periodo de campaña (antes del 31 de diciembre de 2025) si deseas aprovechar el costo promocional.

Acércate a una agencia de RENIEC con tu pago realizado (Banco de la Nación o págalo.pe según código aplicable), ya que el trámite es presencial para este tipo de emisión.

Si tienes un DNI azul o amarillo aún válido, puedes seguir utilizándolo hasta su fecha de vencimiento, pero si optas por renovarlo, denuncias pérdida, haces duplicado o cambias de domicilio, te entregarán el DNI electrónico 3.0.