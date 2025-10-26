Trámite de DNI electrónico GRATIS este 28 de octubre: ¿Dónde se realizará la campaña y quiénes serán beneficiados?

0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1
Cierto sector de la comunidad peruana, podrá acceder al beneficio de RENIEC que ofrece DNI sin costo en colaboración con municipio del Callao.

Daniela Alvarado
Con el objetivo de promover la identificación oportuna de niños y adolescentes, la Municipalidad de Carmen de Legua-Reynoso, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), anunció la realización de una campaña gratuita de entrega y tramitación de DNI.

DNI electrónico gratis este sábado 26 de octubre de 2025

La jornada se llevará a cabo este domingo, desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m., en la Casa de la Cultura y Juventud (segundo piso), ubicada en el distrito de Carmen de Legua-Reynoso, Callao. Esta iniciativa busca facilitar el acceso al documento nacional de identidad para los menores del distrito, evitando traslados a otras sedes y contribuyendo a que todos los niños cuenten con su documento actualizado y vigente.

Además, las autoridades municipales recomendaron acudir con anticipación, ya que los cupos son limitados, y solo se atenderá hasta completar la capacidad establecida por el equipo de atención del RENIEC.

¿A quiénes está dirigida la campaña?

Esta jornada de DNI gratuito está dirigida exclusivamente a niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que residan en Carmen de Legua-Reynoso. El propósito es facilitar que los menores cuenten con su documento actualizado, requisito indispensable para acceder a diversos servicios del Estado, como salud, educación y programas sociales.

Servicios disponibles durante la campaña

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder de forma gratuita a los siguientes servicios:

  • Inscripción de DNI para menores que aún no cuentan con el documento.
  • Renovación por caducidad, en caso de que el documento haya vencido.
  • Rectificación de datos personales, para corregir información incorrecta.
  • Duplicado de DNI, en caso de pérdida o robo.
  • Importante: La fotografía será gratuita, por lo que no será necesario llevar foto impresa.

Requisitos para obtener el DNI gratis

Los padres, madres o apoderados que acudan con los menores deberán presentar los siguientes documentos según el tipo de trámite:

  • Para inscripción por primera vez (0 a 16 años):
  • Partida de nacimiento original y actualizada del menor.
  • Documento de identidad del padre, madre o apoderado.
  • El menor debe estar presente durante el trámite.
  • Para renovación, duplicado o rectificación:
  • DNI anterior del menor (si se cuenta con él).
  • En caso de rectificación, presentar documento que acredite el cambio (por ejemplo, nueva partida de nacimiento o resolución judicial).
  • Todos los trámites se realizarán sin costo, gracias a la gestión conjunta entre el municipio y el RENIEC.

Sobre el DNI electrónico

El DNI electrónico (DNIe) es la versión moderna y segura del documento nacional de identidad, que permite no solo acreditar la identidad de una persona, sino también realizar trámites digitales y firmar documentos electrónicamente.

Aunque esta campaña está dirigida principalmente a menores con DNI convencional (azul), el RENIEC promueve progresivamente la implementación del DNIe entre los ciudadanos, con el fin de facilitar gestiones en línea, reducir la burocracia y fortalecer la seguridad digital.

