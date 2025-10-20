- Hoy:
Vecinos de San Martín de Porres podrán obtener DNI electrónico gratis: conoce si aplicas y la fecha
La Municipalidad de SMP brindó más detalles sobre esta campaña gratuita de RENIEC en el distrito. Este 23 de octubre muchos ciudadanos podrán obtener el DNIe.
Este jueves 23 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) llega a Lima Norte con una nueva campaña para obtener DNI electrónico gratis. La Municipalidad de San Martín de Porres(SMP) brindó más detalles sobre esta iniciativa que beneficiará solo a menores de edad.
Mediante las redes sociales, el municipio de SMP informó que esta campaña de RENIEC contará con cupos limitados e incluirá la toma de fotografía sin costo alguno. Si quieres acceder a este beneficio y ahorrar dinero en el trámite habitual, conoce cuáles son los requisitos para aplicar:
- Copia de acta de nacimiento
- Copia simple de recibo de luz o agua
Campaña del RENIEC para acceder al DNI electrónico gratis en San Martín de Porres.
Los servicios disponibles de esta iniciativa conjunta entre el RENIEC y la Municipalidad de San Martín de Porres serán: inscripción por primera vez. Renovación de DNI, rectificación de datos, actualización de foto y actualización de dirección.
Cabe destacar que los beneficiarios para obtener DNI electrónico solo serán menores de 17 años, por lo que deben asistir en compañía de un adulto; mamá o papá, o en todo caso un tutor responsable. Este tiene que estar identificado de manera correcta con su documentación correspondiente.
La campaña de este jueves 23 de octubre se realizará desde 9:30 a. m., en Pasaje Los Leones con Jr. Pedregal 406-408. Debido a que tendrá cupos limitados, te recomendamos asistir con anticipación y asegurarte de que cumplas con todos los requisitos para asegurarte que seas beneficiario.
Beneficios del DNI electrónico
El DNI electrónico (DNIe) ofrece múltiples beneficios para los ciudadanos. Además de identificarte de manera segura y confiable, permite realizar trámites en línea sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas públicas, ahorrando tiempo y dinero.
Con este documento puedes firmar documentos digitalmente con validez legal, acceder a servicios del Estado desde cualquier lugar y garantizar la protección de tus datos personales gracias a su tecnología de chip con alto nivel de seguridad.
