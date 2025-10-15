Municipalidad de Puente Piedra ofrece DNI electrónico gratis: campaña con Reniec para el 16 de octubre

¡Atención, vecinos! La Municipalidad de Puente Piedra informó que este jueves 16 de octubre, se llevará a cabo una campaña gratuita para obtener DNI electrónico gratis. Pero solo se habilitarán 50 cupos y el horario de atención será desde las 9:30 a. m., ¿quieres saber si podrás obtener el documento? Conoce si aplicas para este beneficio.

Los trámites que estarán disponibles en esta campaña, que cuenta con el respaldo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), serán: renovación por caducidad o deterioro del DNI, actualización de foto, cambio de domicilio e incluye toma de fotos. Recuerda que si vas a modificar tu dirección, debes llevar un recibo de servicio, como luz, agua o teléfono.

Por otro lado, la entidad edil informó que esta iniciativa se realizará el jueves 16 de octubre, en horario de 9:30 a. m. hasta 12:00 p. m. El personal que atenderá a los beneficiarios se ubicará en la Losa deportiva del A.H. Luis Felipe de las Casas - Ensenada (Zona Sur). Te recomendamos asistir con anticipación.

Ciudadanos podrán a acceder al DNI electrónico sin ningún costo este 16 de octubre.

Es importante saber que esta campaña de DNI electrónico está dirigida a niñas, niños o adolescentes; en un rango de edad de 0 a 17 años, personas con discapacidad y adultos mayores. En el caso de los menores de edad, deberán acudir en compañía de su madre o padre para realizar el trámite y estar correctamente identificados con si DNI.

Ten en cuenta que los requisitos que se deben llevar a la campaña de la Municipalidad de Puente Piedra son: partida de nacimiento o DNI, recibo de luz o agua y/o carnet de CONADIS o Certificado de discapacidad. Recuerda que solo se dispondrán 50 cupos y se atenderán de acuerdo al orden de llegada.