Puente Piedra tiene nuevo espacio recreativo: cuenta con circuito deportivo, gimnasio y grass americano

La Municipalidad de Lima inauguró esta importante obra pública que beneficiará a más de 6000 vecinos y quienes podrán disfrutar de las modernas estructuras.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Lima inauguró un nuevo espacio público en beneficio de los vecinos.
La Municipalidad de Lima inauguró un nuevo espacio público en beneficio de los vecinos.
El parque Teófilo Cubillas en Puente Piedra ya es una realidad, y es que la Municipalidad de Lima realizó la ceremonia de inauguración este último 6 de octubre. La obra permitirá que los vecinos cuenten con un nuevo espacio moderno y seguro, además, ofrece diversas alternativas de entretenimiento en un solo lugar.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el exfutbolista peruano, el 'Nene' Cubillas, quienes estuvieron acompañados por los ciudadanos del popular distrito de Lima Norte. El nuevo espacio público está ubicado en la Asociación de Propietarios La Floresta de Copacabana, Puente Piedra.

parque Teófilo Cubillas

Ceremonia de inauguración del parque Teófilo Cubillas en Puente Piedra.

Por otro lado, se informó que el moderno proyecto fue ejecutado por la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S. A. (Invermet), además, tuvo una inversión de S/1.3 millones y se concluyó en menos de 90 días, tiempo estimado para la culminación del proyecto.

Entre las estructuras que ofrece el parque Teófilo Cubillas, se cuenta con veredas de concreto y adoquinadas, juegos infantiles, circuito deportivo y gimnasio al aire libre, asimismo, tiene áreas verdes con grass americano, árboles, cubresuelos y enredaderas que embellecen el entorno.

Por otro lado, también existe un sistema de iluminación LED empotrado en el piso y luminarias triples que brindan seguridad durante la noche a los ciudadanos, que visitan este nuevo espacio público en Puente Piedra. La finalización de esta obra recibió diversos comentarios mediantes las redes sociales.

"Excelente elección ponerle el nombre al parque Teófilo Cubillas, un gran jugador y bien disciplinado", "Muy bien está cumpliendo con su trabajo como alcalde", "Excelente", "Excelente, qué buena noticia", "Eso es lo que hace mucha falta en Lima, esparcimiento, áreas verdes", indicaron los usuarios.

