Municipalidad de Puente Piedra realizó importante anuncio a favor de vecinos del distrito

Diversos vecinos de Puente Piedra podrán acceder a este beneficio totalmente gratis. Conoce AQUÍ a qué hora comenzará la campaña.

Roxana Aliaga
Mediante sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Puente Piedra dio a conocer que hará una campaña de salud junto al Ministerio de Salud. Esta iniciativa se realizará el lunes 22 de septiembre, en el Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM.

Se debe tener en cuenta que solo los adultos mayores, niños y embarazadas podrán acceder a los servicios de salud. Según informó el municipio de Lima Norte, los vecinos de la zona podrán atenderse totalmente gratis.

Campaña de salud en Puente Piedra

Según la publicación de la Municipalidad de Puente Piedra, la campaña de salud para los niños, embarazadas y adultos mayores comenzará a las 8:30 de la mañana y finalizará a las 12:p.m. Para que puedan atenderse sin apuros, se recomienda a los vecinos llegar temprano al lugar.

puente piedra

Campaña de salud en Puente Piedra.

A continuación, podrás conocer cuáles son los servicios que ofrecerá esta campaña de salud impulsada por Rennán Espinoza y el MINSA.

  • Vacunación contra la influencia, neumonía, Covid-19 y otras enfermedades.
  • Medicina general
  • Salud bucal, salud mental y salud ocular
  • Nutrición
  • Sesión demostrativa de lavado de manos
  • Prevención de cáncer de piel
  • Podología
  • Terapia física
  • Sesión educativa en la prevención del dengue

La iniciativa fue muy bien recibida por los vecinos de la zona, ya que podrán atenderse libremente. "Muy buena campaña", "Debe ser para todo el público", "Buen trabajo","Buena gestión por parte del Minsa y el municipio de Puente Piedra", son algunos mensajes que acompañan el post.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

