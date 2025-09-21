- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
Municipalidad de Puente Piedra realizó importante anuncio a favor de vecinos del distrito
Diversos vecinos de Puente Piedra podrán acceder a este beneficio totalmente gratis. Conoce AQUÍ a qué hora comenzará la campaña.
Mediante sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Puente Piedra dio a conocer que hará una campaña de salud junto al Ministerio de Salud. Esta iniciativa se realizará el lunes 22 de septiembre, en el Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima realizó importante denuncia que afecta a los ciudadanos de Puente Piedra
Se debe tener en cuenta que solo los adultos mayores, niños y embarazadas podrán acceder a los servicios de salud. Según informó el municipio de Lima Norte, los vecinos de la zona podrán atenderse totalmente gratis.
Campaña de salud en Puente Piedra
Según la publicación de la Municipalidad de Puente Piedra, la campaña de salud para los niños, embarazadas y adultos mayores comenzará a las 8:30 de la mañana y finalizará a las 12:p.m. Para que puedan atenderse sin apuros, se recomienda a los vecinos llegar temprano al lugar.
Campaña de salud en Puente Piedra.
A continuación, podrás conocer cuáles son los servicios que ofrecerá esta campaña de salud impulsada por Rennán Espinoza y el MINSA.
- Vacunación contra la influencia, neumonía, Covid-19 y otras enfermedades.
- Medicina general
- Salud bucal, salud mental y salud ocular
- Nutrición
- Sesión demostrativa de lavado de manos
- Prevención de cáncer de piel
- Podología
- Terapia física
- Sesión educativa en la prevención del dengue
La iniciativa fue muy bien recibida por los vecinos de la zona, ya que podrán atenderse libremente. "Muy buena campaña", "Debe ser para todo el público", "Buen trabajo","Buena gestión por parte del Minsa y el municipio de Puente Piedra", son algunos mensajes que acompañan el post.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50