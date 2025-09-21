Municipalidad de Puente Piedra realizó importante anuncio a favor de vecinos del distrito

Mediante sus redes sociales oficiales, la Municipalidad de Puente Piedra dio a conocer que hará una campaña de salud junto al Ministerio de Salud. Esta iniciativa se realizará el lunes 22 de septiembre, en el Centro Integral del Adulto Mayor - CIAM.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima realizó importante denuncia que afecta a los ciudadanos de Puente Piedra

Se debe tener en cuenta que solo los adultos mayores, niños y embarazadas podrán acceder a los servicios de salud. Según informó el municipio de Lima Norte, los vecinos de la zona podrán atenderse totalmente gratis.

Campaña de salud en Puente Piedra

Según la publicación de la Municipalidad de Puente Piedra, la campaña de salud para los niños, embarazadas y adultos mayores comenzará a las 8:30 de la mañana y finalizará a las 12:p.m. Para que puedan atenderse sin apuros, se recomienda a los vecinos llegar temprano al lugar.

Campaña de salud en Puente Piedra.

A continuación, podrás conocer cuáles son los servicios que ofrecerá esta campaña de salud impulsada por Rennán Espinoza y el MINSA.

Vacunación contra la influencia, neumonía, Covid-19 y otras enfermedades.

Medicina general

Salud bucal, salud mental y salud ocular

Nutrición

Sesión demostrativa de lavado de manos

Prevención de cáncer de piel

Podología

Terapia física

Sesión educativa en la prevención del dengue

La iniciativa fue muy bien recibida por los vecinos de la zona, ya que podrán atenderse libremente. "Muy buena campaña", "Debe ser para todo el público", "Buen trabajo","Buena gestión por parte del Minsa y el municipio de Puente Piedra", son algunos mensajes que acompañan el post.