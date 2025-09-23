0
ONP de octubre 2025: revisa AQUÍ cuándo inicia el pago para pensionistas vía Banco de la Nación

Los pagos de ONP en Perú se dan todos los meses sin falta y este octubre iniciarán durante los próximos días. Conoce desde cuándo estarán disponibles.

Daniela Alvarado
ONP: revisa si accedes a la pensión en octubre 2025
ONP: revisa si accedes a la pensión en octubre 2025 | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha establecido el cronograma de pagos para las pensiones correspondientes al mes de octubre de 2025, beneficiando a más de 757,000 pensionistas en diversas modalidades. Los pagos iniciarán el lunes 7 de octubre, según lo informado por la ONP.

La Comisión de Economía puso en agenda el retiro de la ONP de 5 UIT.

Cronograma de pagos para octubre de 2025

A continuación, se detallan las fechas de pago según el régimen de pensión y el apellido paterno de los beneficiarios:

Régimen Decreto Ley N.º 19990 (pensionistas del régimen nacional)

  • Abono en cuenta bancaria
  • Apellido paterno de la A a la C: lunes 7 de octubre
  • Apellido paterno de la D a la L: miércoles 9 de octubre
  • Apellido paterno de la M a la Q: jueves 10 de octubre
  • Apellido paterno de la R a la Z: viernes 11 de octubre
  • Pensiones por encargo

Régimen Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo: viernes 11 de octubre

  • Pago a domicilio

Desde el lunes 14 hasta el miércoles 23 de octubre, según distribución zonal.

  • Otros regímenes

Régimen Decreto Ley N.º 18846:

  • Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre
  • Pago a domicilio: viernes 17 hasta el viernes 24 de octubre

Régimen Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo:

  • Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre
  • Pago a domicilio: viernes 17 hasta el viernes 24 de octubre

Ley N.º 30003 - pensionistas pesqueros:

Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre

Modalidades de pago

Los pensionistas pueden recibir sus pagos a través de las siguientes modalidades:

  • Abono en cuenta bancaria: Los pagos se depositarán directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.
  • Cobro en agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios: Los pensionistas pueden retirar sus pensiones en las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios más cercanos a sus domicilios.
  • Pago a domicilio: Este servicio gratuito está destinado a pensionistas que no pueden acudir a las agencias bancarias. Los pagos se realizarán en las fechas y zonas previamente establecidas.

Recomendaciones para los pensionistas

  • Verificar la fecha de pago: Es importante que los pensionistas verifiquen la fecha de pago correspondiente a su apellido paterno y régimen de pensión para evitar inconvenientes.
  • Consultar con la ONP: Ante cualquier duda o inconveniente, los pensionistas pueden comunicarse con la ONP a través de sus canales oficiales para obtener información y asistencia.
  • Mantener actualizada la información: Es recomendable que los pensionistas mantengan actualizada su información personal y bancaria para asegurar el correcto depósito de sus pensiones.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

