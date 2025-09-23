- Hoy:
ONP de octubre 2025: revisa AQUÍ cuándo inicia el pago para pensionistas vía Banco de la Nación
Los pagos de ONP en Perú se dan todos los meses sin falta y este octubre iniciarán durante los próximos días. Conoce desde cuándo estarán disponibles.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha establecido el cronograma de pagos para las pensiones correspondientes al mes de octubre de 2025, beneficiando a más de 757,000 pensionistas en diversas modalidades. Los pagos iniciarán el lunes 7 de octubre, según lo informado por la ONP.
Cronograma de pagos para octubre de 2025
A continuación, se detallan las fechas de pago según el régimen de pensión y el apellido paterno de los beneficiarios:
Régimen Decreto Ley N.º 19990 (pensionistas del régimen nacional)
- Abono en cuenta bancaria
- Apellido paterno de la A a la C: lunes 7 de octubre
- Apellido paterno de la D a la L: miércoles 9 de octubre
- Apellido paterno de la M a la Q: jueves 10 de octubre
- Apellido paterno de la R a la Z: viernes 11 de octubre
- Pensiones por encargo
Régimen Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo: viernes 11 de octubre
- Pago a domicilio
Desde el lunes 14 hasta el miércoles 23 de octubre, según distribución zonal.
- Otros regímenes
Régimen Decreto Ley N.º 18846:
- Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre
- Pago a domicilio: viernes 17 hasta el viernes 24 de octubre
Régimen Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo:
- Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre
- Pago a domicilio: viernes 17 hasta el viernes 24 de octubre
Ley N.º 30003 - pensionistas pesqueros:
Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre
Modalidades de pago
Los pensionistas pueden recibir sus pagos a través de las siguientes modalidades:
- Abono en cuenta bancaria: Los pagos se depositarán directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.
- Cobro en agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios: Los pensionistas pueden retirar sus pensiones en las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios más cercanos a sus domicilios.
- Pago a domicilio: Este servicio gratuito está destinado a pensionistas que no pueden acudir a las agencias bancarias. Los pagos se realizarán en las fechas y zonas previamente establecidas.
Recomendaciones para los pensionistas
- Verificar la fecha de pago: Es importante que los pensionistas verifiquen la fecha de pago correspondiente a su apellido paterno y régimen de pensión para evitar inconvenientes.
- Consultar con la ONP: Ante cualquier duda o inconveniente, los pensionistas pueden comunicarse con la ONP a través de sus canales oficiales para obtener información y asistencia.
- Mantener actualizada la información: Es recomendable que los pensionistas mantengan actualizada su información personal y bancaria para asegurar el correcto depósito de sus pensiones.
