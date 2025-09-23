ONP de octubre 2025: revisa AQUÍ cuándo inicia el pago para pensionistas vía Banco de la Nación

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ha establecido el cronograma de pagos para las pensiones correspondientes al mes de octubre de 2025, beneficiando a más de 757,000 pensionistas en diversas modalidades. Los pagos iniciarán el lunes 7 de octubre, según lo informado por la ONP.

Cronograma de pagos para octubre de 2025

A continuación, se detallan las fechas de pago según el régimen de pensión y el apellido paterno de los beneficiarios:

Régimen Decreto Ley N.º 19990 (pensionistas del régimen nacional)

Abono en cuenta bancaria

Apellido paterno de la A a la C: lunes 7 de octubre

Apellido paterno de la D a la L: miércoles 9 de octubre

Apellido paterno de la M a la Q: jueves 10 de octubre

Apellido paterno de la R a la Z: viernes 11 de octubre

Pensiones por encargo

Régimen Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo: viernes 11 de octubre

Pago a domicilio

Desde el lunes 14 hasta el miércoles 23 de octubre, según distribución zonal.

Otros regímenes

Régimen Decreto Ley N.º 18846:

Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre

Pago a domicilio: viernes 17 hasta el viernes 24 de octubre

Régimen Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo:

Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre

Pago a domicilio: viernes 17 hasta el viernes 24 de octubre

Ley N.º 30003 - pensionistas pesqueros:

Abono en cuenta bancaria: martes 14 de octubre

Modalidades de pago

Los pensionistas pueden recibir sus pagos a través de las siguientes modalidades:

Abono en cuenta bancaria: Los pagos se depositarán directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Cobro en agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios: Los pensionistas pueden retirar sus pensiones en las agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios más cercanos a sus domicilios.

Pago a domicilio: Este servicio gratuito está destinado a pensionistas que no pueden acudir a las agencias bancarias. Los pagos se realizarán en las fechas y zonas previamente establecidas.

Recomendaciones para los pensionistas

Verificar la fecha de pago: Es importante que los pensionistas verifiquen la fecha de pago correspondiente a su apellido paterno y régimen de pensión para evitar inconvenientes.

Consultar con la ONP: Ante cualquier duda o inconveniente, los pensionistas pueden comunicarse con la ONP a través de sus canales oficiales para obtener información y asistencia.