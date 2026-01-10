Peligro en la sede de Target de Royal Palm: buscan a un hombre acusado de grabar a un menor en un probador

La seguridad de los clientes en las tiendas minoristas vuelve a estar en el centro de la atención en Royal Palm, Florida, tras un incidente perturbador que involucró a un menor dentro de un probador de Target. Las autoridades locales han solicitado la colaboración del público para localizar a un hombre acusado de grabar de manera clandestina a un niño en la tienda.

Buscan al hombre que grabó a un menor en un probador de Target en Royal Palm.

Según reportes de CBS12, la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) indicó que el sospechoso ingresó al Target ubicado en la Villa de Royal Palm el sábado 3 de enero. Una vez dentro, habría colocado su teléfono móvil sobre el divisor de un vestidor y grabó a un menor sin autorización.

La rápida acción de las autoridades se vio limitada cuando el hombre escapó de inmediato en su vehículo, descrito por la PBSO como una camioneta de color oscuro. La investigación continúa mientras los detectives intentan identificar al sospechoso y recopilar más evidencia.

¿Cómo ayudar a localizar al sospechoso en Royal Palm?

Las autoridades insisten en que cualquier información puede resultar crucial para avanzar en la investigación. Las personas que tengan datos sobre el incidente o sobre la identidad del hombre pueden comunicarse con Crime Stoppers al 1-800-458-8477.

El llamado a la comunidad destaca la importancia de la vigilancia ciudadana y la cooperación con las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de todos, especialmente de los menores, en espacios públicos como tiendas y centros comerciales.