TRAGEDIA en Walmart de Virginia: tiroteo policial termina con un sospechoso abatido en el Condado de Loudoun
Un sospechoso de intentar robar un banco murió tras ser baleado por un agente del sheriff en un estacionamiento de Leesburg, Virginia.
Un hombre sospechoso de intentar robar un banco fue abatido por un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun durante un operativo policial en Leesburg, Virginia, informaron las autoridades este martes.
El individuo, identificado como Conner Peltzer, de 30 años y residente de Sterling, murió horas más tarde en un hospital luego de recibir múltiples disparos durante el tiroteo policial, ocurrido en un estacionamiento comercial.
Tiroteo en un estacionamiento de Walmart
El incidente ocurrió alrededor de las 11:40 de la mañana en el estacionamiento de un Walmart en Leesburg, cuando agentes intentaron acercarse a un sospechoso que, según la policía, se encontraba armado. Detectives del condado, agentes locales y agentes especiales del FBI participaron en la localización del individuo.
Un hombre murió tras un tiroteo policial en el estacionamiento de un Walmart en Leesburg, Virginia.
De acuerdo con la oficina del sheriff, cuando los agentes se detuvieron detrás del vehículo de Peltzer en un centro comercial ubicado en la cuadra 1900 de Compass Creek Parkway, el sospechoso descendió del automóvil portando una pistola, momento en el que los agentes abrieron fuego.
Vínculo con intento de robo bancario
Las autoridades confirmaron que Peltzer era sospechoso de un intento de robo a un Bank of America en Dulles Crossing, ocurrido la tarde del lunes. Durante ese episodio, el hombre habría amenazado con usar explosivos, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a evacuar y registrar el edificio y las zonas cercanas.
"Pasó una nota, no hubo respuesta, salió del banco y se fue sin dinero", explicó el sheriff Mike Chapman durante una conferencia de prensa. Chapman señaló además que el tiroteo en Leesburg ocurrió en una zona trasera del estacionamiento, lejos de la entrada principal, para minimizar riesgos a civiles.
