ALERTA en EE. UU.: anuncian el CIERRE masivo de bancos este 19 de enero por esta razón.

¡Presta mucha atención! Recientemente, se confirmó que la mayoría de las sucursales bancarias en Estados Unidos permanecerán cerradas el próximo lunes 19 de enero de 2026. Vale mencionar que este cierre no se debe a un colapso financiero ni a un cierre definitivo. ¿Cuál es el motivo?

EE. UU.: anuncian el cierre masivo de bancos este 19 de enero por esta razón

Según los medios internacionales, entre ellos 'DiarioAs'. anunciaron el cierre masivo de todos los bancos para el próximo lunes 19 de enero. Esta medida responde al Día de Martin Luther King Jr. el cual se conmemora como un feriado federal en Estados Unidos.

EE. UU.: anuncian el cierre masivo de bancos este 19 de enero por esta razón.

En cumplimiento de esta tradición, las instituciones financieras cierran sus puertas, siguiendo el calendario establecido por la Reserva Federal (Fed). Esta pausa en las operaciones presenciales permite a los ciudadanos reflexionar sobre el legado del líder de los derechos civiles y facilita la realización de actividades internas y ajustes operativos en el sector bancario.

Con relación al feriado federal, varias entidades bancarias, entre ellas Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citi, PNC y Truist, permanecerán cerradas. No obstante, pese a la suspensión de atención en las ventanillas físicas, los clientes podrán realizar transacciones mediante la banca en línea, aplicaciones móviles y cajeros automáticos (ATM).

Asimismo, es bueno recalcar que este día también afectará a otras instituciones, como las oficinas de correo (USPS), el mercado de valores y la mayoría de las oficinas gubernamentales, que no abrirán sus puertas. Las operaciones bancarias se reanudarán con normalidad el martes 20 de enero de 2026.

¿Qué pasará con tus depósitos y transferencias para este día?

Con relación a este cierre, debes saber que, si cuentas con depósitos o transferencias en espera, tienen que considerar que los plazos de procesamiento podrían experimentar un retraso de hasta un día hábil, debido a la inactividad del sistema.

Además, debes estar al pendiente a las páginas oficiales de los bancos en mención para conocer más detalles sobre esta situación por el feriado del 19 de enero.