Qué poderes tienen los agentes ICE para usar la fuerza y qué sucede con los inmigrantes detenidos.

¡Mucha atención, extranjeros! Desde hace muchos meses, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha decidido implementar la drástica política de deportación masiva prometida durante la campaña electoral de Donald Trump.

Y es que, desde el regreso a la Casa Blanca, el republicano no ha dudado en incrementar el presupuesto y las funciones de esta agencia. ICE es el encargado de hacer cumplir las leyes de inmigración y realiza investigaciones relacionadas con la inmigración irregular, además de participar de manera activa en la expulsión de inmigrantes ilegales del país americano.

¿Qué poderes tienen los agentes ICE para usar la fuerza y para arrestar a inmigrantes?

Es importante saber que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue establecido en 2002 como parte de la Ley de Seguridad Nacional, esto en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001. La legislación dio origen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual el ICE es una de las agencias principales.

Estos son los poderes que tienen los agentes ICE para usar la fuerza y qué sucede con los inmigrantes detenidos.

Los agentes del ICE deben garantizar tanto la seguridad pública como la nacional en EE. UU., aunque sus atribuciones son diferentes a las de las fuerzas policiales locales. Tienen la autoridad para detener y arrestar a individuos sospechosos de estar en el país sin la documentación adecuada.

No obstante, su capacidad para arrestar a ciudadanos estadounidenses es limitada, permitiéndose solo en situaciones específicas, como cuando un individuo interfiere en una detención o agrede a un agente.

Cabe precisar que el uso de la fuerza por parte de los agentes del ICE está regulado por la Constitución de EE. UU., la legislación federal y las políticas internas del DHS. Según la Constitución, la fuerza letal solo puede ser utilizada si la persona representa un peligro inminente para los agentes o para otros, o si ha cometido un delito violento, según la BBC y otros portales web.

¿Qué sucede con las personas que fueron detenidas por ICE?

Bajo este contexto y la importancia de ICE, es bueno saber que el gobierno estadounidense reportó la deportación de 605.000 personas entre el 20 de enero y el 10 de diciembre de 2025. Asimismo, se señaló que 1,9 millones de inmigrantes optaron por "autodeportarse voluntariamente" como resultado de una campaña de concienciación que incentivaba a abandonar el país para evitar arrestos.

Los inmigrantes que se encuentran con ICE pueden enfrentar diversas situaciones. En algunos casos, son retenidos temporalmente y liberados tras un interrogatorio, pero en otras ocasiones, son trasladados a centros de detención más grandes, de los cuales hay varios en Estados Unidos. Incluso, puede demorar un poco que los familiares conozcan la ubicación de la persona arrestada.