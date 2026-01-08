MUCHA ATENCIÓN, venezolanos en EE. UU.: estas son las últimas actualizaciones sobre el TPS y cómo avanza el estatus en 2026

La Administración de Donald Trump puso fin oficialmente al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en noviembre de 2025, tras una prolongada batalla legal. La decisión dejó a cientos de miles de inmigrantes sin protección migratoria y en riesgo de deportación en Estados Unidos.

Aunque la cancelación fue autorizada por la Corte Suprema, algunas excepciones mantienen alivios temporales durante 2026 para ciertos beneficiarios. Sin embargo, organizaciones migratorias advierten que estas medidas son limitadas y no garantizan protección total contra la detención o expulsión del país.

Qué decidió la Corte Suprema y cómo se canceló el TPS

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) confirmó que el 3 de octubre de 2025 la Corte Suprema autorizó la terminación inmediata del TPS para Venezuela, suspendiendo una orden previa de un tribunal federal que mantenía vigente el beneficio.

Últimas actualizaciones sobre el TPS para venezolanos en EE. UU.

La cancelación formal entró en vigor el 7 de noviembre de 2025, afectando las designaciones de TPS para Venezuela de 2021 y 2023. Según la Alianza Nacional TPS, la decisión respondió directamente a una solicitud de la Administración Trump para desmantelar el programa.

Qué venezolanos conservan alivios en 2026

De acuerdo con el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP), existen excepciones limitadas que mantienen beneficios temporales en 2026. Quienes recibieron aprobación de reinscripción o permisos de trabajo basados en TPS entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2025, conservarán el estatus hasta el 2 de octubre de 2026.

En otros casos, quienes solo recibieron una extensión automática del permiso de trabajo tendrán autorización laboral hasta el 2 de abril de 2026, pero sin protección contra la deportación. ASAP advierte que el permiso de trabajo por sí solo no evita detenciones ni procesos de expulsión.

Presión política y postura del Gobierno tras la captura de Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense, líderes del sur de Florida pidieron restablecer el TPS para venezolanos, argumentando que las condiciones en Venezuela siguen siendo inestables. No obstante, la Administración Trump ha reiterado que no revertirá su decisión.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, afirmó que existen "opciones migratorias alternativas", aunque el propio DHS aclaró posteriormente que no hay una vía automática al asilo para los exbeneficiarios del TPS. Desde el Gobierno, funcionarios señalaron que los venezolanos "pueden regresar a su país", un mensaje que ha generado fuertes críticas entre organizaciones de derechos humanos.