Trump captura a Maduro, pero venezolanos la pasan mal en EE. UU. sin TPS ni chances de obtener estatus de refugiados

Desde la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, la gran mayoría de venezolanos celebra la captura de Nicolás Maduro, pero pese a este momento de algarabía, lo cierto es que miles de inmigrantes llaneros en los Estados Unidos no la pasan nada bien ya que casi la totalidad de estos no tienen estatus legal tras la revocatoria del Estatus de Protección Tempora (TPS) y, para colmo de males, no pueden ser aceptados como refugiados.

Sin TPS y sin estatus de refugiados para venezolanos en EE. UU.

Recientemente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el pasado domingo 4 de enero que los venezolanos en Estados Unidos que perdieron la protección temporal no podrán solicitar el estatus de refugiados.

La secretaria de la agencia, habló con Fox News el domingo 4 de enero, donde dijo que tras la caída de Maduro a manos de fuerzas especiales estadounidense, Venezuela era un país más libre. Pero, cuando le preguntaron sobre la situación migratoria de más de 600 mil venezolanos en EE. UU. están a mercede de la deportación.

"Cada individuo que estaba bajo TPS tiene la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado, y esa evaluación seguirá adelante", dijo Noem. Pero, portales como Notus hacen una acotación que, posiblemente, la secretaria del DHS dejó pasar por su importancia: "Solo las personas que viven fuera de EE. UU. pueden solicitar la condición de refugiado, algo que el Departamento de Seguridad Nacional reconoció en respuesta a preguntas sobre las declaraciones dominicales de Noem".

Kristi Noem es la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional.

Asimismo, es necesario recordar que en octubre de 2025, la administración de Donald Trump disminuyó considerablemente la admisión de refugiados a un límite anual de 7,500, con preferencia para sudafricanos blancos para dichas plazas.

El lunes 5 de enero, el portavoz del DHS agregó: "Los solicitantes solo son elegibles para el estatus de refugiado antes de ingresar al país. La secretaria Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500,000 venezolanos y ahora pueden regresar a casa, a un país que aman".

¿Suspenden solicitudes de visa, residencia y asilo para Venezolanos en EE. UU.?

De hecho, Venezuela se encuentra en la lista negra de 39 países listados por Estados Unidos como "poco seguros" y cuyo castigo a nivel migratorio es la suspensión de toda solicitud de Green Card, visa, asilo o refugio, proceso que es llevado a cabo por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) desde el jueves 1 de enero de 2026.