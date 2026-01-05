0

MUCHA ATENCIÓN clientes con Target y Walmart: empresas toman DRÁSTICA medida tras aumento de ROBOS

Walmart y Target han implementado acciones contundentes para enfrentar el alarmante incremento del robo en sus establecimientos. AQUÍ sus medidas.

ATENCIÓN clientes con Target y Walmart: empresas toman MEDIDA tras aumento de robos.
ATENCIÓN clientes con Target y Walmart: empresas toman MEDIDA tras aumento de robos. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
¡Importante! El incremento de robos en tiendas minoristas en todo EE. UU. se ha convertido en una gran preocupación local. Ante esta situación, las cadenas Target y Walmart implementaron estrategias para salvaguardar tanto a sus empleados como a los clientes y las instalaciones. Estas acciones buscan mitigar el impacto del delito y garantizar un entorno más seguro para todos los que visitan sus establecimiento.

Target y Walmart toman drástica medida tras aumento de robos

Según información de la prensa y de las propias empresas internacionales, los grandes minoristas en Estados Unidos enfrentan desafíos significativos, posiblemente en mayor medida que las tiendas independientes, esto debido a la falta de una conexión personal con sus clientes en la nación.

El robo en comercios y la violencia asociada se han convertido en una de las principales presiones sobre los costos no laborales, impactandode gran manera con la rentabilidad, las estrategias de precios y la dotación de personal en el sector.

Walmart.

Target y Walmart toman fuerte medida tras aumento de robo.

Vale mencionar que, en el 28 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025, la Unidad de Delitos Callejeros, en colaboración con unidades de patrulla, llevó a cabo operativos en establecimientos con altos índices de robo, como Target y Walmart, en Gastonia. De esta manera, se ha evidenciado el respaldo de la policía y su intervención de manera inmediata frente a estos casos.

Durante la Operación Lista de Traviesos, se realizaron múltiples arrestos por delitos menores y graves, incluyendo hurto, posesión de drogas como cocaína, allanamiento y órdenes de arresto pendientes, según lo reportado por el propio Departamento de Policía de Gastonia en su cuenta de Facebook.

