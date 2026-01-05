ATENCIÓN clientes con Target y Walmart: empresas toman MEDIDA tras aumento de robos.

¡Importante! El incremento de robos en tiendas minoristas en todo EE. UU. se ha convertido en una gran preocupación local. Ante esta situación, las cadenas Target y Walmart implementaron estrategias para salvaguardar tanto a sus empleados como a los clientes y las instalaciones. Estas acciones buscan mitigar el impacto del delito y garantizar un entorno más seguro para todos los que visitan sus establecimiento.

Target y Walmart toman drástica medida tras aumento de robos

Según información de la prensa y de las propias empresas internacionales, los grandes minoristas en Estados Unidos enfrentan desafíos significativos, posiblemente en mayor medida que las tiendas independientes, esto debido a la falta de una conexión personal con sus clientes en la nación.

El robo en comercios y la violencia asociada se han convertido en una de las principales presiones sobre los costos no laborales, impactandode gran manera con la rentabilidad, las estrategias de precios y la dotación de personal en el sector.

Target y Walmart toman fuerte medida tras aumento de robo.

Vale mencionar que, en el 28 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025, la Unidad de Delitos Callejeros, en colaboración con unidades de patrulla, llevó a cabo operativos en establecimientos con altos índices de robo, como Target y Walmart, en Gastonia. De esta manera, se ha evidenciado el respaldo de la policía y su intervención de manera inmediata frente a estos casos.

Durante la Operación Lista de Traviesos, se realizaron múltiples arrestos por delitos menores y graves, incluyendo hurto, posesión de drogas como cocaína, allanamiento y órdenes de arresto pendientes, según lo reportado por el propio Departamento de Policía de Gastonia en su cuenta de Facebook.