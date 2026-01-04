Familia vive momentos de TERROR en Walmart de Cornelius con sujeto armado que intentó raptar a su bebé

Momentos de alta tensión y mucho terror se vivió en el interior de un Walmart en Cornelius, condado de Washington, luego que un hombre, sin motivo aparentemente, intenta raptar a un bebé de las manos de sus padres que estaban comprando en la tienda minorista y que ahora, en manos de las autoridades, espera su juicio acusado de múltiples cargos.

Sujeto intenta raptar a bebé en Walmart de Cornelius

El evento tuvo lugar el pasado 21 de diciembre de 2025 en el Walmart Supercenter ubicado en la cuadra 200 de North Adair Street. KATU 2 abc, un medio local, cubrió el evento recogiendo algunos testimonios como el de la compradora Brylee Davis: "No me sorprende tanto, pero sí que quiero decirles a todos que mantengan a sus hijos muy cerca. Siempre vigilo a mis seis hijos cuando estoy en tiendas y todo, siempre sean extremadamente cautelosos con todo".

Unas palabras que, en buena medida, son un reflejo de lo que hoy por hoy se vive dentro de Estados Unidos, es decir, un país cada vez más presa de la delincuencia, pero también con una alta peligrosidad a causa de personas con serios problemas de salud mental.

Pero, ¿Qué es lo que pasó? Resulta que varias agencias respondieron al llamado de una persona al 911. En dicha comunicación se informó que un hombre armado con un cuchillo, realizó un intento de sacar a su hijo, un bebé pequeño, dentro de su cochecito para llevárselo fuera de la tienda.

De acuerdo a lo contado por los investigadores del sheriff del condado de Washington, el padre del menor luchó con uñas y dientes para que el hombre armado no se lleve a su pequeño, pero en medio de la trifulca, el padre de familia resultó herido, pero el atacante dejó caer el cuchillo.

Sin embargo, la llegada de los agentes del orden se realizó cuando el sospechoso ya se había dado a la fuga en un auto reconocible: un jeep blanco. Sin embargo, los testigos fueron de gran ayuda al proporcionar información dando descripciones exactas del atacante, a la vez de exponer el número de matrícula de su vehículo.

Sospechoso enfrenta múltiples cargos por intentar secuestrar bebé en Walmart

Cuando la policía hizo las averiguaciones pertinentes dieron con la identidad de sujeto: se trataba de Denis Villalobos, un hombre de 37 años, residente de Cornelius, quien rápidamente fue arrestado a manos de un agente de Forest Grove cerca del Walmart donde el intento de rapto tuvo lugar, solo para ser llevado a toda prisa a la cárcel del condado de Washington.

KATU habló con Brian Morris, residente de Cornelius y aparente vecino del sospechoso: "Eso es algo que jamás hubiera pensado que haría", confesó. Ante esto, el 29 de diciembre pasado, el jurado señaló a Villalobos como responsable de intento de secuestro en segundo grado, agresión en segundo grado, agresión en cuarto grado, uso legal de un arma y amenaza.

De momento, las agencias no han confirmado si es que Villalobos y los padres de la víctima tenían algún tipo de relación o vínculo, por lo que el caso sigue en investigación; "Hay otras personas con las mismas intenciones, así que realmente hay que mantener la vigilancia aunque esté en la cárcel y sea arrestado", sentenció Brylee Davis.